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Kayserispor’dan kadın hakeme çiçekli destek

Kayserispor, Trendyol 1. Lig maçında orta hakem Asen Albayrak’a çocukların çiçekleri ve başkan Ali Çamlı ile yöneticilerin plaket takdimiyle destek verdi.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor’dan kadın hakeme çiçekli destek

Kayserispor maç öncesi hakeme destek verdi

Kayserispor ile Batman Petrolspor arasında oynanan Trendyol 1. Lig karşılaşmasında orta hakem Asen Albayrak maç öncesi törensel bir destekle karşılandı. Seremoniye çıkan çocuklar hakeme çiçek takdim ederken, kulüp yöneticileri günün anısına plaket verdi.

seremoni detayları:

Tören sırasında sahaya çıkan çocuklar Asen Albayrak’a çiçek uzattı; Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç ise hakeme plaket sundu. Bu jest, maç öncesi atmosferinde kadın hakemlere yönelik destek ve takdirin somut bir göstergesi olarak dikkat çekti.

kulübün mesajı:

Ali Çamlı törende kadın hakemlerin Türk futbolunda daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı ve şu şekilde ifade etti: Kadın hakemlerimizin Türk futbolunda daha fazla yer almasını önemsiyor, bu anlamlı seremoniyle kadınlarımızın sporun her alanındaki varlığına, emeğine ve başarısına dikkat çekmek istiyoruz. Kayserispor olarak Türk kadınının ve kadın hakemlerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyor, karşılaşmanın hakemi Asen Albayrak’a başarılar diliyoruz

Kulüp yetkilileri, yapılan takdimlerin ve çocukların katılımının kadın hakemlere yönelik görünürlüğü artırmayı amaçladığını belirtti ve maçın hakemine başarı diledi.

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI; HAKEM ASEN ALBAYRAK’A &#039;HOŞGELDİN&#039; DİYEREK PLAKET VERDİ, MİNİKLER DE...

KAYSERİSPOR BAŞKANI ALİ ÇAMLI; HAKEM ASEN ALBAYRAK’A 'HOŞGELDİN' DİYEREK PLAKET VERDİ, MİNİKLER DE ÇİÇEK VERDİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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