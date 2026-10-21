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Kayserispor'un milli ara öncesi hedefi 35 puan

Kayserispor, milli ara öncesi Pendikspor, Muğlaspor ve Ümraniyespor maçlarından üç galibiyet alarak puanını 35'e çıkarma hedefiyle sahaya çıkıyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'un milli ara öncesi hedefi 35 puan

kayseri'nin zorlu üç maçlık gündemi:

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, milli ara öncesinde oynanacak üç karşılaşmaya odaklandı. Sarı-kırmızılılar, bu dönemi kayıpsız geçirerek ligdeki üstün konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor. Takımın önünde sırasıyla 25 Ekim 2026 Pazar günü Pendikspor deplasmanı, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü iç sahada Muğlaspor ve son olarak 8 Kasım 2026 Pazar günü Ümraniyespor deplasmanı bulunuyor.

maç takvimi ve beklentiler:

Bu üç maçlık periyot, Kayserispor için hem puan hem de moral bakımından belirleyici kabul ediliyor. Lider takımın hedefi, üç karşılaşmadan da galibiyet çıkararak puanını 35'e yükseltmek. Üç maçtan alınacak 9 puan, milli araya girilirken hem takımın avantajını hem de rakipler üzerinde baskıyı artıracak.

saha avantajı ve deplasman yükü:

Sarı-kırmızılılar bu süreçte iki kez deplasmana giderken bir maçta taraftarının önüne çıkacak. İç sahadaki Muğlaspor mücadelesi, tribün desteğinin artı değer sağlaması beklenen bir fırsat olarak öne çıkıyor; diğer yandan deplasmanlarda alınacak puanlar liderliğin sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıyor. Teknik ekip ve oyuncular, seyahat trafiği ve kadro rotasyonunu başarılı yöneterek hedefe ulaşmayı planlıyor.

Kayserispor, üç maçlık seriyi üçte üç yapmayı başarırsa milli araya hem moralli hem de puan tablosunda güçlenmiş şekilde girecek. Bu yüzden her karşılaşma hem taktik hem de mental açıdan titizlik gerektiriyor.

TFF 1. LİG LİDERİ KAYSERİSPOR, LİGDE MİLLİ ARA ÖNCESİNDE OYNAYACAĞI 3 KARŞILAŞMAYA ODAKLANDI....

TFF 1. LİG LİDERİ KAYSERİSPOR, LİGDE MİLLİ ARA ÖNCESİNDE OYNAYACAĞI 3 KARŞILAŞMAYA ODAKLANDI. SARI-KIRMIZILI TAKIM, ÖNÜNDEKİ ZORLU MAÇ TAKVİMİNİ KAYIPSIZ GEÇEREK PUANINI 35'E YÜKSELTMEK İSTİYOR.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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