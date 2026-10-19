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Kayserispor'un serisi sona erdi, liderlik devam ediyor

Kayserispor, Batman Petrolspor karşısında son dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak beş maçlık galibiyet serisini sonlandırdı; takım liderliğini sürdürdü.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayserispor'un serisi sona erdi, liderlik devam ediyor

Maçın özeti:

TFF 1. Lig lideri Kayserispor, sahasında oynadığı kritik karşılaşmada Batman Petrolspor ile 2-2 berabere kaldı. 10 maçta 25 puanla maça çıkan sarı kırmızılı ekip, müsabakanın son dakikalarında kalesinde gördüğü golle galibiyeti koruyamadı ve puanını 26'ya yükseltti.

beş maçlık seri nasıl sona erdi:

Kayserispor, çıktığı son beş resmi maçta art arda galip gelmişti; bu süreçte Esenler Erokspor'u 3-0, İstanbulspor'u 4-0, Mardin 1969 Spor'u 1-0, Manisa FK'yı 3-2 ve Antalyaspor'u 4-0 mağlup etmişti. Batman Petrolspor karşısında alınan 2-2'lik beraberlikle bu galibiyet serisi son buldu. Maçın son bölümünde gelen gol, takımın vites küçültmesine yol açtı.

puan tablosu ve gelecek program:

Bu sonuçla Kayserispor, 11 hafta sonunda 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performansla zirvede bulunuyor. Takımın ligdeki konumu değişmese de, teknik ekip ve taraftarlar alınan beraberliğin yarattığı aksaklıkları değerlendirecek. Kayserispor, TFF 1. Lig'in 12. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak.

TFF 1. LİG LİDERİ KAYSERİSPOR; SAHASINDA KRİTİK BİR MÜSABAKADA GALİBİYETİ SON DAKİKALARDA YEDİĞİ...

TFF 1. LİG LİDERİ KAYSERİSPOR; SAHASINDA KRİTİK BİR MÜSABAKADA GALİBİYETİ SON DAKİKALARDA YEDİĞİ GOLLE KAYBETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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