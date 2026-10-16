Kayyum kararı yayın içeriğiyle değil, adli süreçle ilişkili

TBMM'de değerlendirme:

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen basın ve ifade özgürlüğü önerileri kapsamında yaptığı konuşmada, Halk TV'ye kayyum atanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kılıç konuşmasına, Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'in trafik kazasında yaşamını yitirmesi nedeniyle taziyelerini ileterek başladı.

Yargı süreci ve kayyum gerekçesi:

Kılıç, kayyum atamasının kanalın yayın politikası veya yayın içerikleriyle doğrudan ilişkili olmadığını belirterek bunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kanalın Yönetim Kurulu Başkanı hakkında yürütülen adli soruşturmadan kaynaklandığını açıkladı. Kılıç, soruşturma kapsamında ilgili şirket sahibinin ve bağlı varlıklarının işlem gördüğünü hatırlattı ve meselenin özü olarak bunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada Kılıç, somut olaylar ve yasal dayanaklara attention çekilmesi gerektiğini, genelleştirmelerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Soruşturma süreci ve alınan tedbirlerin hukuki çerçevede ele alınmasının önemine dikkat çekti.

Basın özgürlüğü ve hukukun sınırı:

Kılıç, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, "Radyo sahibi olmak, televizyon sahibi olmak kimseye ama hiç kimseye suç işleme özgürlüğünü sunmaz" ifadesini kullandı. Hukuki süreçler tamamlanmadan kimsenin suçlu ilan edilemeyeceğini; ancak yürütülen soruşturmaların da doğrudan basın özgürlüğüne yönelik bir müdahale şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

AK Parti grubunu temsilen konuşan Kılıç, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapmalarının, vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasının ve farklı görüşlerin kamuoyunda yer bulmasının önemini kabul ettiğini belirtti. Aynı zamanda özgürlüklerin hukuki sorumluluklarla çelişmediğini, demokrasinin yalnızca eleştiri hakkından ibaret olmadığını; hukuka bağlılık, kurumlara saygı ve toplumsal sorumluluğun da demokrasinin parçaları olduğunu ifade etti.

Kılıç, Türkiye'deki demokratik gelişimin tekil olaylar üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini; yapılan reformların ve dönüşümlerin gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Siyasi polemiklere hapsedilmeden, sorunların hukuk ve milletin ortak menfaatleri doğrultusunda çözülmesinin önemine işaret etti ve temel hak ile özgürlüklerin korunmasının, hukuk devletinin güçlendirilmesinin AK Parti için öncelikli olduğunu vurguladı.

AK PARTİ GRUBU ADINA SÖZ ALAN BURSA MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ, MECLİS KÜRSÜSÜNDEN YAPTIĞI KONUŞMADA HUKUK DEVLETİ İLKELERİNE, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TARTIŞMALARINA VE YÜRÜTÜLEN ADLİ SÜREÇLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ AÇIKLADI.