Kaza evin önünde gerçekleşti: 76 yaşındaki atv sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza evin önünde gerçekleşti

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünde meydana gelen kazada, 76 yaşındaki Şemsettin Ongül yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre Ongül, evinin önünde kullandığı ATV'nin kontrolünü kaybetti ve araçla birlikte duvardan düştü.

müdahale ekiplerinin çalışması:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma, belediye itfaiyesi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine ulaşarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve çevre güvenliğini sağladı.

soruşturma başlatıldı:

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ongül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma ve soruşturma kapsamında inceleme başlatıldı; olayın oluş şekli ve olası nedenler araştırılıyor.

ARTVİN’İN ŞAVŞAT İLÇESİNE BAĞLI ERİKLİ KÖYÜNDE MEYDANA GELEN ATV KAZASINDA 76 YAŞINDAKİ ŞEMSETTİN ONGÜL HAYATINI KAYBETTİ.