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Kaza Kulu'da: şarampole devrilen hafif ticari araçtaki üç kişi yara almadan kurtuldu

Kulu'daki Canımana Mahallesi'nde hafif ticari araç kontrolden çıkarak şarampole devrildi; sürücünün kimliği belirsiz, araçtaki 3 kişi yara almadan kurtuldu.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kaza Kulu'da: şarampole devrilen hafif ticari araçtaki üç kişi yara almadan kurtuldu

Kaza yerinde yaşananlar:

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

araçtaki durum:

Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu, olayda yaralanma olmadan kurtuldu. Kazada araçta gözle görülür seviyede maddi hasar meydana geldi.

sürücü bilgisi:

Kazada aracın sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili diğer ayrıntılar ve soruşturma hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN, ARAÇTA...

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN, ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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