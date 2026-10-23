Kaza Kulu'da: şarampole devrilen hafif ticari araçtaki üç kişi yara almadan kurtuldu

Kaza yerinde yaşananlar:

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Canımana Mahallesi'nde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre hafif ticari araç seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

araçtaki durum:

Ters dönen araçta bulunan sürücü ve 2 yolcu, olayda yaralanma olmadan kurtuldu. Kazada araçta gözle görülür seviyede maddi hasar meydana geldi.

sürücü bilgisi:

Kazada aracın sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemedi. Olayla ilgili diğer ayrıntılar ve soruşturma hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN, ARAÇTA BULUNAN 3 KİŞİ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI.