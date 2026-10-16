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Kazada ağır yaralanan annenin kızı: serbest kalan sürücüye karşı adalet bekliyoruz

Samsun Kavak'ta otomobilin çarptığı 48 yaşındaki kadın yoğun bakımda; kızı Arzu Parlak sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kazada ağır yaralanan annenin kızı: serbest kalan sürücüye karşı adalet bekliyoruz

Kaza ve tedavi sürüyor:

Samsun’un Kavak ilçesinde 13 Ekim’de meydana gelen kazada, S.Y. yönetimindeki otomobilin yolun karşısına geçen Sultan Aracı (48)'ya çarpması sonucu kadın ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı kadın, Samsun Şehir Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Hastane yetkililerinin aileye ilettiği bilgiye göre, Aracı’nın durumu kritik olup entübe edildiği belirtildi. Ailenin yoğun bakımda hastanın sağlık durumuna ilişkin sınırlı bilgi alabildiği ifade edildi.

Aileden tepki ve duygusal açıklama:

Kazanın ardından annesinin durumundan ve adli süreçten rahatsızlık duyan kızı Arzu Parlak, yaşadıkları endişeyi ve adalet beklentisini dile getirdi. Parlak, "Acımız çok büyük. Annem şu anda yoğun bakımda, entübe olduğunu söylüyorlar. Durumu hakkında hiçbir bilgimiz yok. Annemin durumu çok ağır" sözleriyle tepkisini aktardı.

Parlak, annesinin hastaneden eve dönerken kazaya uğradığını anlatarak olay anına ilişkin gözlemlerini paylaştı. Olay sırasında bir aracın yol verdiğini, diğer aracın ise hızlı bir manevra yaparak annesine çarptığını iddia etti.

Adli süreç ve serbest bırakılma kararına tepki:

Kazanın ardından savcılık tarafından sürücü hakkında tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk yapıldı. Ancak hakimlik kararıyla sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aile bu karara tepki göstererek, olayın aydınlatılması ve adaletin sağlanmasını talep ediyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor; aile, hem sağlık durumu belirsiz kalan yakınlarının tedavisine odaklanmış durumda hem de adli sürecin takipçisi olacaklarını belirtiyor.

13 EKİM&#039;DE ADNAN MENDERES CADDESİ&#039;NDE MEYDANA GELEN KAZADA S.Y.&#039;NİN KULLANDIĞI OTOMOBİL, YOLUN...

13 EKİM'DE ADNAN MENDERES CADDESİ'NDE MEYDANA GELEN KAZADA S.Y.'NİN KULLANDIĞI OTOMOBİL, YOLUN KARŞISINA GEÇMEKTE OLAN SULTAN ARACI (48) İSİMLİ KADINA ÇARPARAK AĞIR YARALANMASINA YOL AÇTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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