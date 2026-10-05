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Kazdağları'nda gönül köprüsü: halayla buluşan Vanlılar

Edremit Körfezi Vanlılar Derneği'nin 'Gönül Köprüsü' projesi kapsamında Kazdağları Kumluca'da düzenlenen piknikte Vanlılar omuz omuza halay çekti.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:51

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kazdağları'nda gönül köprüsü: halayla buluşan Vanlılar

Kazdağları'nda gönül köprüsü: halayla buluşan Vanlılar

Edremit Körfezi Vanlılar Derneği tarafından hayata geçirilen 'Balıkesir Edremit’ten, Van Edremit’e Gönül Köprüsü' projesi çerçevesinde düzenlenen Geleneksel Piknik ve Halay Şenliği, Kazdağları Kumluca Mevkii Hanlar bölgesinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, Körfez bölgesinde yaşayan çok sayıda Vanlı hemşehriyi ve bölge sakinlerini bir araya getirdi.

sanatçılar, lezzetler ve coşku:

Gün boyu süren programda sahne alan Celal Yarıcı, Koma Sîpan Grup, Murat Sayıner ve Civan Cengiz seslendirdikleri ezgilerle katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Sanatçıların müzikleri eşliğinde omuz omuza kurulan dev halay zincirleri şenlik alanına renk kattı. Davetlilere ise yöresel lezzetlerden meşhur ayran aşı ikram edildi.

sözler ve birlik mesajı:

Etkinlikte konuşan Edremit Körfezi Vanlılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Evren, buluşmanın kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendirdiğini vurguladı. Evren, konuşmasında şunları söyledi: "Hayatın telaşını bir kenara bırakıp ailelerimizle, komşularımızla ve dostlarımızla bir araya geldik. Birlikte güldük, birlikte eğlendik ve omuz omuza halay çektik. Çünkü halay; dostluk, sevgi, barış, kardeşlik ve birliktir. Davulun sesiyle bir araya gelerek kardeşliğimizi hep birlikte yaşadık. Katılım sağlayan, bu gönül köprüsüne güç veren tüm hemşehrilerimize ve Körfez halkına yürekten teşekkür ediyoruz."

Etkinliğe Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katılarak halaya destek verdi ve organizasyonun birlik duygusunu pekiştiren bir buluşma olduğunu belirtti. Şenlik, bölge halkı ile Vanlı hemşehriler arasında kurulan gönül köprüsünü görünür kılan sıcak ve coşkulu anlarla sona erdi.

EDREMİT KÖRFEZİ VANLILAR DERNEĞİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN &quot;BALIKESİR EDREMİT’TEN, VAN EDREMİT’E...

EDREMİT KÖRFEZİ VANLILAR DERNEĞİ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN "BALIKESİR EDREMİT’TEN, VAN EDREMİT’E GÖNÜL KÖPRÜSÜ" PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN GELENEKSEL PİKNİK VE HALAY ŞENLİĞİ, KAZDAĞLARI’NDA YOĞUN BİR KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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