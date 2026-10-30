Kazım Karabekir'de 11. randevu: Erzurumspor ile Çorum kozlarını paylaşacak

maç önizlemesi

Trendyol Süper Lig 10. haftasında Erzurumspor FK ile Çorum FK yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. İki takımın buluşması lig takviminin önemli randevularından biri olarak öne çıkıyor; bu maçla birlikte ekipler tarihlerinde 11. kez birbirlerine rakip olacak.

puan durumu ve form:

Erzurumspor FK, ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde ederek 14 puanla 8. sırada yer alıyor. Konuk ekip Çorum FK ise 9 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 13 puanla 9. sırada bulunuyor. Her iki takım da sezona göre inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor; puan farkının az olması maça ayrı bir rekabet atmosferi katıyor.

iki takımın geçmişi:

Erzurumspor FK ile Çorum FK bugüne kadar toplam 10 kez karşılaştı. Bu maçlarda Erzurumspor 6 galibiyet alırken, Çorum FK bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı; 3 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. İki takım arasındaki müsabakalarda Erzurumspor rakip fileleri 14 kez havalandırdı, Çorum FK ise 8 gol kaydetti. Erzurum'da oynanan maçlarda mavi-beyazlı ekip 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti; ev sahibi takımın sahasındaki gollerinin sayısı 7, kalesinde gördüğü gol sayısı ise 2 olarak kayıtlarda yer alıyor.

kadrolar ve hakemler:

Ev sahibi ekipte kaptan Mustafa Yumlu sakatlığı nedeniyle Çorum FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Konuk ekip Çorum FK'da ise Fredy ve Çağlar Söyüncü sakatlıkları nedeniyle mücadelede yer alamayacak. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak; yardımcılıkları Murat Altan ve Suat Güz üstlenecek, dördüncü hakem olarak ise Melih Aldemir görev yapacak. Bu kadrolar ve hakem atamaları maçın taktiksel dengelerini ve yönetimini belirleyecek unsurlar arasında yer alıyor.

ERZURUMSPOR FK