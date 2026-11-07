KBÜ'de sağlık projeleri için TÜSEB kapıları aralandı

KBÜ'de TÜSEB proje destekleri tanıtıldı:

Karabük Teknokent ile Karabük Üniversitesi (KBÜ) Araştırma Destek Koordinatörlüğü iş birliğiyle düzenlenen eğitimde, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) destek programları ayrıntılı biçimde aktarıldı. Etkinlikte sağlık alanındaki araştırma ve proje geliştirme süreçlerine yönelik başvuru koşulları ve değerlendirme kriterleri ele alındı.

Eğitimin içeriği:

Doç. Dr. Mahmut Polatcan moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda, TÜSEB uzmanları Dr. Tuğçe İşsever ve Sedanur Cinemre destek programlarının kapsamı, başvuru aşamaları ve proje hazırlama aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Katılımcılara proje tekliflerinin hazırlanması ve bütçe düzenlemeleriyle ilgili pratik bilgiler verildi.

Katılımcılar ve soru-cevap:

Sağlık alanında araştırma yürüten akademisyenler ve araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Karabük Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Birol Cangı da katıldı. Programın soru-cevap bölümünde katılımcıların soruları TÜSEB uzmanları tarafından yanıtlandı ve araştırmacıların desteklerden yararlanma olanakları değerlendirildi.

KARABÜK TEKNOKENT İLE KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) ARAŞTIRMA DESTEK KOORDİNATÖRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİNDE, TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI (TÜSEB) DESTEK PROGRAMLARI BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.