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Kdz. Ereğli TSO'da başkan değişimi: Yüksel Balcı göreve başladı

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde 7 grubun 4'ünü kazanan Yüksel Balcı, genel kurul sonrası TSO'nun yeni başkanı oldu.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 16:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kdz. Ereğli TSO'da başkan değişimi: Yüksel Balcı göreve başladı

Seçim günü ve sonuçlar

Karadeniz Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimleri, Gülüç beldesinde bulunan Büyük Ereğli Anadolu Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Arslan Keleş ile başkan adayı Yüksel Balcı arasında geçen yarış gün boyunca üyelerin yoğun katılımı ve renkli görüntülerle tamamlandı.

Gruplara göre dağılım:

Yapılan sayım sonucuna göre 7 grubun dağılımında, Yüksel Balcı'nın listesi 2, 3, 5 ve 6. gruplarda üstünlük sağlarken; Arslan Keleş'in listesi 1, 4 ve 7. gruplarda ipi göğüsledi. Toplamda 7 grubun 4'ünü kazanan Balcı, oy çokluğuyla Karadeniz Ereğli TSO'nun yeni başkanı oldu.

İlk değerlendirme ve beklentiler:

Seçimlerde üyelerin gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti. Başkanlık değişimiyle birlikte yeni yönetimin, oda çalışmaları ve üyelerle ilişkiler başta olmak üzere bölgesel ticaret ve sanayi gündemine ilişkin önceliklerini şekillendirmesi bekleniyor. Seçim sonrası resmileşen sonuçla birlikte Yüksel Balcı yeni dönemde oda başkanlığı görevini üstlenecek.

KDZ. EREĞLİ TSO SEÇİMLERİNDE YÜKSEL BALCI BAŞKAN OLDU

KDZ. EREĞLİ TSO SEÇİMLERİNDE YÜKSEL BALCI BAŞKAN OLDU

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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