Kdz. Ereğli'de cumhuriyet coşkusu sokaklara taştı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının 103'üncü yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda resmi geçitler, sanat gösterileri ve konuşmalar bir arada gerçekleştirildi.

resmi tören ve kutlama mesajları:

Törene İlçe Kaymakamı Fatih Yılmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Yücel Korkut ve Belediye Başkanı Çetin Yiğit gibi isimler katıldı. Üç yetkili askeri araç üzerinden halkı selamlayarak bayramlarını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından söz alan Kaymakam Fatih Yılmaz, Cumhuriyet'in Türk milletinin tarihindeki en önemli kazanımlardan biri olduğunu belirterek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri minnetle andı.

Yılmaz konuşmasında Cumhuriyet'i kapsamlı bir dönüşüm olarak tanımladı ve şöyle dedi: 'Cumhuriyet ezelden ebede akıp giden tarihimizde çok önemli bir aşamadır. Cumhuriyet, milletimizin tarih sahnesinde yeniden dirilişinin adıdır. Cumhuriyet eşitlik, özgürlük ve uygarlıktır. İnsanlık onurunu her şeyin üstünde tutmaktır. Cumhuriyet, cehalete, yoksulluğa ve çaresizliğe karşı verilen mücadelenin adıdır. Cumhuriyet, hayatın her alanını kapsayan bir zihniyet devrimidir.'

etkinlikler, kortej ve duygusal anlar:

Programda öğrenciler hazırladıkları şiirleri seslendirdi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu. Tören geçişinde öğrenciler ve kurum temsilcilerinin korteji vatandaşlar tarafından alkışlandı. Gazilerin kortejdeki geçişi sırasında duygusal anlar yaşandı ve salonda birlik ile beraberlik duygusu öne çıktı.

Kaymakam Yılmaz etkinlik boyunca Cumhuriyet'in gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaptı ve sözlerini 'Cumhuriyetimizin en önemli özelliği, herkes tarafından benimsenmiş, kavranmış ve kucaklanmış olmasıdır. Bu, Cumhuriyet'in ebediyete kadar varlığının en önemli güvencesidir. Türk milleti Cumhuriyet'le mutludur. Milletimiz, Cumhuriyet'le bugün geldiğimiz noktadan daha ileri ufuklara ancak Cumhuriyet'le varabileceğinin bilincindedir.' ifadeleriyle tamamladı.

Törene askeri yetkililer, yargı mensupları, siyasetçiler, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı; kutlamalar gün boyunca devam etti ve Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkma çağrıları öne çıktı.

KDZ.EREĞLİ TÖRENLER