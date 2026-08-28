Keçiörengücü son dakikalarda eşitliği buldu, maç 2-2 bitti

Maç özeti:

Trendyol 1. Lig 4. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında Ümraniyespor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma, konuk ekibin erken golüyle başladı; ev sahibi ekip ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyarak skoru eşitledi. Maç boyunca tempo ve pozisyon üretimi dengelendi, iki takım da sonuca ulaşma çabasını sürdürdü.

Goller ve önemli anlar:

3. dakikada sol kanattan gelen atakta Santeri Hostikka pasında ceza yayı gerisinden çıkan şutta Andre Djakanovic (Djakanovic olarak verilen pozisyon) ile başlayan atakta top Oğuzcan Çalışkan'a çarparak ağlarla buluştu (0-1, k.k.). 11. dakikada sağ kanattan topla buluşan Alejandro Blanco'nun şutu ile Ümraniyespor skoru 2-0 yaptı. 34. dakikada Oğuzcan Çalışkan ceza sahası içindeki etkili kafa vuruşuyla farkı bire indirdi (1-2). 71. dakikada ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Mame Diouf, meşin yuvarlağı kalecinin yanından filelere göndererek skoru 2-2 yaptı.

Kadrolar, hakem ve kartlar:

Stat: Keçiören Aktepe. Hakemler: Muhammet Alperen Çopur, Barış Çiçeksoyu, Harun Reşit Güngör.

Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Yunus Bahadır (Berkan Mahmut Keskin dk. 46), Oğuzcan Çalışkan, Wellington Ferreira, Abdullah Çelik, İshak Karaoğul (Jefferson Junior dk. 46), İbrahim Akdağ, Francis Ezeh (Odise Roshi dk. 88), Halil Can Ayan (Alcidio Raice dk. 59), Moryke Fofana (Enes Yılmaz dk. 59), Mame Diouf. Yedekler: Mehmet Erdoğan, Erkam Develi, Oğuzhan Ayaydın, Süleyman Luş, Herculano Nabian. Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz.

Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (Ali Yaşar dk. 67), Mustafa Arda Kartal, Tomislav Glumac, Yunus Emre Gedik, Serkan Göksu (Atalay Babacan dk. 54), Andrej Dokanovic, Berat Yılmaz, Alejandro Blanco (Tunahan Taşcı dk. 67), Santeri Hostikka (Talha Bartu Özdemir dk. 86), Melih Bostan (Deniz Aksoy dk. 86). Yedekler: Özgün Ali Köklü, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Deniz Şaş, Yiğit Yasin Yüksel, Yunus Emre Yılmaz. Teknik Sorumlu: Levent Açıkgöz.

Goller: Oğuzcan Çalışkan (dk. 3 k.k.), Alejandro Blanco (dk. 11) — Ümraniyespor; Oğuzcan Çalışkan (dk. 34), Mame Diouf (dk. 71) — Ankara Keçiörengücü.

Sarı kartlar: İbrahim Akdağ, Berkan Mahmut Keskin, Emre Satılmış (Ankara Keçiörengücü); Serkan Göksu, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan (Ümraniyespor).

TRENDYOL 1. LİG’İN 4. HAFTASINDA ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ, SAHASINDA AĞIRLADIĞI ÜMRANİYESPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.