Kemaliye’nin asırlık dokuma geleneği Gazenne kumaşıyla geleceğe taşınıyor

Kemaliye’de Gazenne dokuma geleneği:

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yüzyıllara dayanan dokumacılık geleneği, bölgenin kimliğini taşıyan Gazenne kumaşı ile yaşatılıyor. Geleneksel motifler, el emeğiyle üretilen özgün dokular ve kuşaktan kuşağa aktarılan yöntemler, ilçenin kültürel mirasının somut öğeleri olarak öne çıkıyor.

Geçmişte günlük yaşamın vazgeçilmezi olan bu üretim biçimi, ekonomik ve sosyal değişimlerle zaman içinde azaldı; ancak yerel aktörlerin girişimleriyle yeniden gündeme getirildi. Bugün Gazenne, hem estetik hem de kimliksel değeriyle dikkat çekiyor.

Yeniden canlanma ve kadınların rolü:

1960'lı yıllardan sonra unutulmaya yüz tutan geleneksel dokuma kültürü, 2010 yılında Kemaliyeli kadınların bir araya gelerek kurduğu dernek sayesinde canlandırıldı. Bu girişim, bilginin sistematik tutulmasını, üretim pratiklerinin öğrenilmesini ve genç kuşaklara aktarılmasını sağladı.

Kadınların öncülüğünde yürütülen atölye çalışmaları ve eğitimlerle, hem teknik bilgi hem de tasarım anlayışı aktarılıyor. Bu sayede Gazenne dokumacılığı, sadece el sanatları geleneği olarak değil, aynı zamanda yerel ekonomiye katkı sağlayan bir faaliyet haline geldi.

Tescil, koruma ve gelecek stratejileri:

Gazenne kumaşının 2023 yılında coğrafi işaretle tescillenmesi, ürünün yöreyle özdeşleşen kimliğini güvence altına aldı. Bu tescil, üretimin kaynağını korumaya yönelik yasal bir zemin sunarken tanıtım ve pazarlama fırsatlarını da genişletiyor.

Yerel aktörler, geleneksel yöntemleri korurken üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için eğitim programları, sergiler ve iş birlikleri geliştiriyor. Amaç, Gazenne dokumacılığını gelecek kuşaklara aktarmak ve Kemaliye’nin kültürel değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmaktır.

Bu çabalar, hem kültürel mirasın korunmasına hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyor; Gazenne, Kemaliye için geçmişle bugün arasında somut bir bağ işlevi görüyor.

KEMALİYE'NİN ASIRLIK DOKUMA GELENEĞİ GAZENNE KUMAŞIYLA YAŞATILIYOR