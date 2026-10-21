Kemaliye'nin sokakları doğalgaz ve restorasyonla yeni yüzüne hazırlanıyor

Kemaliye'de kentsel yenileme ve altyapı çalışmaları:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye koordinasyonuyla yürütülen bir dizi çalışma, hem altyapı hem de kentsel görünüm açısından eş zamanlı ilerliyor. Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre doğal gaz altyapısı döşeme çalışmaları, yol bakım ve temizlik faaliyetleri ile birlikte sürdürülüyor. Doğal gazın kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

doğal gaz ve ulaşım düzenlemeleri:

Altyapı çalışmaları kapsamında ana arterlerde ve yerleşim alanlarına ulaşan hatlarda kazı ve borulama işleri yapılıyor; aynı zamanda yol onarım ve temizlik ekipleri eş zamanlı çalışarak günlük yaşamın aksamasını en aza indirmeye çalışıyor. Belediye, çalışmalarda vatandaş bilgilendirmesi ve güvenlik önlemlerine öncelik verdiğini belirtti.

tarihi doku ve restorasyon uygulamaları:

Kültürel ve sosyal yaşamın merkezi konumundaki Şehir Kulübü bahçesinde yenileme çalışmaları başlatıldı; alanın modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, ancak Kemaliye mimarisi ile uyumlu olarak düzenlendiği vurgulandı. Naip Mahallesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında ise 12 evin restorasyon sürecine başlandı. Bu kapsamda evlerin ahşap kaplamaları, kapı ve pencere elemanları aslına uygun yenilenecek, taş duvarların derz dolguları onarılacak.

Ayrıca ilçenin çeşitli mahallelerinde Kemaliye mimarisine uygun taş duvar yapım ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Belediye açıklamasında, projelerin genel amacının altyapıyı güçlendirmek, tarihî ve kültürel mirası korumak ve yaşam alanlarını güzelleştirmek olduğu belirtildi.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE DOĞAL GAZ ALTYAPISI, YOL BAKIM VE TEMİZLİK, RESTORASYON VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR