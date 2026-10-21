Dolar 49,5946 +0,02%
Euro 55,7041 -0,01%
Bist 11.765,83 -0,27%
Altın Gram 6.591,19 -0,21%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,03 +1,14%
--°

Kemaliye'nin sokakları doğalgaz ve restorasyonla yeni yüzüne hazırlanıyor

Kemaliye'de doğal gaz, yol bakım, restorasyon ve çevre düzenlemeleri eş zamanlı ilerliyor; hedef altyapıyı güçlendirip tarihi dokuyu korumak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 08:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kemaliye'nin sokakları doğalgaz ve restorasyonla yeni yüzüne hazırlanıyor

Kemaliye'de kentsel yenileme ve altyapı çalışmaları:

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde belediye koordinasyonuyla yürütülen bir dizi çalışma, hem altyapı hem de kentsel görünüm açısından eş zamanlı ilerliyor. Kemaliye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre doğal gaz altyapısı döşeme çalışmaları, yol bakım ve temizlik faaliyetleri ile birlikte sürdürülüyor. Doğal gazın kısa süre içerisinde vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

doğal gaz ve ulaşım düzenlemeleri:

Altyapı çalışmaları kapsamında ana arterlerde ve yerleşim alanlarına ulaşan hatlarda kazı ve borulama işleri yapılıyor; aynı zamanda yol onarım ve temizlik ekipleri eş zamanlı çalışarak günlük yaşamın aksamasını en aza indirmeye çalışıyor. Belediye, çalışmalarda vatandaş bilgilendirmesi ve güvenlik önlemlerine öncelik verdiğini belirtti.

tarihi doku ve restorasyon uygulamaları:

Kültürel ve sosyal yaşamın merkezi konumundaki Şehir Kulübü bahçesinde yenileme çalışmaları başlatıldı; alanın modern ihtiyaçlara cevap verecek şekilde, ancak Kemaliye mimarisi ile uyumlu olarak düzenlendiği vurgulandı. Naip Mahallesi'ndeki sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında ise 12 evin restorasyon sürecine başlandı. Bu kapsamda evlerin ahşap kaplamaları, kapı ve pencere elemanları aslına uygun yenilenecek, taş duvarların derz dolguları onarılacak.

Ayrıca ilçenin çeşitli mahallelerinde Kemaliye mimarisine uygun taş duvar yapım ve onarım çalışmaları da devam ediyor. Belediye açıklamasında, projelerin genel amacının altyapıyı güçlendirmek, tarihî ve kültürel mirası korumak ve yaşam alanlarını güzelleştirmek olduğu belirtildi.

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE DOĞAL GAZ ALTYAPISI, YOL BAKIM VE TEMİZLİK, RESTORASYON VE SOKAK...

ERZİNCAN’IN KEMALİYE İLÇESİNDE DOĞAL GAZ ALTYAPISI, YOL BAKIM VE TEMİZLİK, RESTORASYON VE SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü
images

Söke'de pamuk hasadının koşulları yerinde denetleniyor
images

Mezitli'ye yeni nefes: 38 bin metrekarelik kent meydanı yükseliyor
images

Kiremitlik Tepe atlama kuleleri 12 aya uygun şekilde yenileniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti