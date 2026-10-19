Kemaliye'ye yeni soluk: spor ve aktivite merkezi hizmete açıldı

kemaliye'de yeni bir buluşma noktası

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, Kaymakamlık tarafından yaptırılan Spor ve Aktivite Merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi. Merkez, ilçe sakinlerinin spor yapma imkânlarını genişletmeyi ve sosyal yaşamı güçlendirmeyi hedefliyor.

tören ve katılımcılar:

Törene Kaymakam Emirhan Arıkan ve eşi Gizem Arıkan, Belediye Başkanı Erdem Atmaca, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta yapılan konuşmalarda merkezin yerel yaşam için önemi vurgulandı.

merkezin hedefleri:

Merkez öncelikle kadınların ve gençlerin aktif katılımını desteklemek üzere tasarlandı. Vatandaşların spor yaparak fiziksel becerilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak alanlar oluşturulurken, aynı zamanda sosyal ilişkilerin ve komşuluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yerel yöneticiler, merkezin sporun birleştirici gücünden yararlanarak ilçedeki sosyal yaşamı canlandırmasını ve sportif faaliyetlerin yaygınlaşmasına katkı sunmasını beklediklerini ifade ettiler. Bu sayede hem bireylerin sağlığına olumlu etki yapılması hem de toplumsal dayanışmanın artması hedefleniyor.

Tören, merkezin hizmete açılması ve katılımcıların yeni tesisi incelemesinin ardından sona erdi. Merkez, önümüzdeki dönemde çeşitli kurs ve etkinliklerle halka açık olarak faaliyet gösterecek.

ERZİNCAN'IN KEMALİYE İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK TARAFINDAN YAPTIRILAN SPOR VE AKTİVİTE MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI