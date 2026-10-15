Kemerburgaz'ı su bastı: iş makinasıyla yapılan kurtarma anları

Kemerburgaz'da su baskını ve kurtarma çalışmaları

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağış, Eyüpsultan Kemerburgaz bölgesinde yolların göle dönüşmesine neden oldu. Gelen görüntülerde, yağmur suyu birikintilerinin yer yer ulaşımı engellediği ve bölgedeki altyapının etkilendiği görüldü.

kurtarma anları:

Olay yerinden kaydedilen videolarda, iş makinalarının saha çalışması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar kepçe ve araç içi gibi alanlara alınarak güvenli bölgelere taşındı; hem araç içinde bekleyenler hem de kepçede oturan kişiler cezbettiği görüntülerde kurtarma anları net biçimde izlendi.

yollar ve araçların durumu:

Gün boyu süren yağış nedeniyle birçok ilçede su baskınları yaşanırken, Eyüpsultan Kemerburgaz'da kemerin bir kısmı su altında kaldı. Su birikintileri araçların çalışmasını güçleştirirken, alanda ekiplerin çalıştığı ve müdahalelerin sürdüğü görüldü.

Yerel ekiplerin ve iş makinalarının müdahaleleriyle bölgedeki tahliye ve temizleme çalışmaları devam ediyor; sürücü ve yayaların dikkatli olması gerekiyor.

MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI