Dolar 48,2588 +0,06%
Euro 55,9717 +0,18%
Bist 14.588,55 -0,36%
Altın Gram 6.963,69 -0,92%
EUR/USD 1,1593 +0,05%
Brent Petrol 90,13 +2,30%
--°

Kemer'de zafer coşkusu: 300 metrelik bayrak ve iki saatlik konser

Kemer'de 30 Ağustos fener alayı, 300 metrelik Türk bayrağı açılışı ve Cumhuriyet Orkestrası'nın konseriyle kutlandı; sünnet şöleni de yapıldı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:18

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kemer'de zafer coşkusu: 300 metrelik bayrak ve iki saatlik konser

kutlamalar ve yürüyüş:

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla Kemer'de düzenlenen etkinlikler, belediye önünden başlayan fener alayı ve bayrak yürüyüşü ile başladı. Yüzlerce vatandaş ellerindeki meşaleler ve Türk bayraklarıyla Liman Caddesi'ni takip ederek Kemer Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.

Kortejde açılan 300 metrelik Türk bayrağı korteje damga vurdu; vatandaşlar yürüyüş boyunca bayraklarını sallayıp coşkuya ortak oldu.

konser, gösteriler ve sahne performansları:

Yürüyüşün sona ermesiyle Kemer Belediyesi Cumhuriyet Orkestrası sahne aldı. Orkestranın şefliğini aynı zamanda Kemer Belediye Başkan Yardımcısı olan Furkan Üstündağ yaparken, solist koltuğunda Bayram Kasap yer aldı. Etkinlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anlatan videolar izletildi ve orkestranın performansı uzun süre alkışlandı.

Orkestra ve solist, sahnede yaklaşık iki saat kalarak geniş repertuvar sundu; konser boyunca gelenler ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp şarkılara zaman zaman eşlik etti.

gösteriler ve genç yetenekler:

Programda öğrenci ve kursiyerlerin hazırladığı gösteriler de yer aldı. Kemer Belediyesi ile Kemer Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle açılan yaz kurslarından eğitim alan Kemer Belediyesi ATSO Eğitim ve Sanat Merkezi kursiyerleri, sergiledikleri Zeybek gösterisiyle beğeni topladı.

sünnet şöleni ve protokol katılımı:

Kutlamalar kapsamında belediye tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni de gerçekleştirildi. Kemer Belediyesi tarafından ücretsiz sünnet ettirilen 42 çocuk, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, eşi Fikriye Topaloğlu, Kemer Jandarma Komutanı Onur Yakan, Kemer Emniyet Müdürü Kudret Özçelik, Kemer Belediye Başkan Vekili Mehmet Akın, başkan yardımcıları Emin Gül, Semih Top, Mehmet Derya Baytekin ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Topaloğlu, sahne alan genç müzisyenlere alkış isteyerek başladığı konuşmasında orkestradaki ve zeybek oynayan çocukların emeklerine vurgu yaptı ve Furkan Üstündağ ile genç kursiyerlere teşekkür etti. Topaloğlu, Kurtuluş Savaşı'ndan Büyük Taarruz ve 30 Ağustos zaferine uzanan süreci hatırlatarak Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andıklarını belirtti. Konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çekti ve Zafer Bayramı'nı kutladı.

Ayrıca Başkan Topaloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar dilediğini ifade etti.

Program sonunda Başkan Topaloğlu, Şef Furkan Üstündağ ve sanatçı Bayram Kasap'a çeşitli hediyeler takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliğe Kemer Belediye Meclis Üyeleri Sema Özdemir ve Ali Akar, belediye mahalle sorumluları ile birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KEMER’DE YÜZLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA...

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NIN 104. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA KEMER’DE YÜZLERCE VATANDAŞIN KATILIMIYLA DÜZENLENEN FENER ALAYI VE BAYRAK YÜRÜYÜŞÜNÜN ARDINDAN KEMER BELEDİYESİ CUMHURİYET ORKESTRASI KONSER VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çivril'de meydan doldu: 30 ağustos ve kurtuluş coşkusu
images

Zengibar'da başpehlivan Feyzullah Aktürk oldu
images

Bahçelievler’de 30 ağustos: kortejden PAU konserine birlik ve coşku
images

Erzurum'un asırlık meclisi Dumlu konağında sohbet, musiki ve dostluk

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bayraktar'dan yeni av sezonu için stok koruyan ve bereketli çağrı

Feribotun rotasına katılan yunuslar yolculara denizde kısa bir gösteri sundu

Teslim aldığı motosikletle dakikalar içinde tekrar kaza: sürücü trafikte motorcuların görmezden gelindiğini sö...

Hasan Kalyoncu Üniversitesi MERGENİYE takımı TEKNOFEST Mavi Vatan'da üçüncü oldu

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı