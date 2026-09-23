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Kendi atölyesinden sınıfa: Erdemli'nin yerli konteyner yatırımı

Erdemli Belediyesi, kendi atölyelerinde ürettiği konteyner sınıfları Arpaçbahşiş Yardımcılar İlkokulu'na hızlıca kurup teslim ederek eğitim kapasitesini güçlendirdi.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kendi atölyesinden sınıfa: Erdemli'nin yerli konteyner yatırımı

erdemli belediyesi yerel üretimle eğitim altyapısını güçlendiriyor

Erdemli Belediyesi, sürdürülebilir belediyecilik anlayışıyla kendi öz kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği üretimleri eğitimin hizmetine sundu. Belediye atölyelerinde geliştirilen ve imal edilen konteyner sınıflar, ihtiyaç anında okulların kullanıma hazır hale getirilmesi için hızlı bir alternatif oluşturdu.

üretim ve kurulum:

Belediye bünyesindeki üretim tesislerinde hazırlanan Sabit ve Katlanabilir Konteyner Yapı Projesi kapsamında tasarlanan modern ve konforlu konteyner sınıflar, teknik ekiplerin titiz çalışmasıyla Arpaçbahşiş Yardımcılar İlkokulu bahçesine yerleştirilip teslim edildi. Okul yönetiminin talebi üzerine üretilen yapılar, sınıf ihtiyacını hızlı ve güvenli biçimde karşılayarak eğitim sürecine gecikme yaşanmadan katkı sağladı.

Proje, belediyenin dışarıdan satın alma yerine kendi öz kaynaklarını kullanma politikasını sürdürüyor. Taziye evlerinden büfelere, otobüs duraklarından eğitim alanlarına kadar pek çok yapının yerli imkanlarla üretildiği belirtiliyor. Bu yaklaşım sayesinde hem uygulama süreci hızlanıyor hem de kamu bütçesinden ciddi oranda tasarruf sağlanıyor.

mahalle muhtarının değerlendirmesi:

Arpaçbahşiş Mahalle Muhtarı Ahmet Açıkyörük, eğitime sağlanan hızlı destekten memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: "Erdemlimiz her geçen gün büyüyen ve gelişen bir yer. Mahallemizin, ilçemizin geneline paralel olarak sürekli göç almasından dolayı mevcut okul kapasitemiz öğrencilerimize yetersiz kalmaya başlamıştı. Erdemli Belediyemize durumu bildirdik ve başvurumuzu yaptık. Sağ olsun Mustafa Kara başkanımız talebimizi karşılıksız bırakmayarak en kısa zamanda iki tane sınıfları tamamlayıp okulumuza bağışladı. Eğitime ve çocuklarımıza verdiği bu değerli desteklerden dolayı kendisine mahallem ve şahsım adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Belediyenin kendi atölyelerinde istihdam ettiği teknik personelin emeğiyle kısa sürede tamamlanan üretim ve montaj süreci, yerel çözümlerin eğitim altyapısına nasıl hızlı katkı sağlayabileceğinin somut bir örneğini sundu. Yerel üretim modeli, hem maliyet etkinliği hem de müdahale hızıyla benzer ihtiyaçların karşılanmasında tercih edilen bir uygulama olmaya devam ediyor.

ERDEMLİ BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ ÜRETİM TESİSLERİNDE HAZIRLANAN &#039;SABİT VE KATLANABİLİR KONTEYNER...

ERDEMLİ BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ ÜRETİM TESİSLERİNDE HAZIRLANAN 'SABİT VE KATLANABİLİR KONTEYNER YAPI PROJESİ' ÇERÇEVESİNDE İMAL EDİLEN MODERN VE KONFORLU KONTEYNER DERSLİKLER, EKİPLERİN TİTİZ ÇALIŞMASIYLA ARPAÇBAHŞİŞ YARDIMCILAR İLKOKULU’NUN BAHÇESİNE KURULUP TESLİM EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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