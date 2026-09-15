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Kendi tesisiyle üretilen andezit sokaklara yüz yıllık direnç kazandırıyor

Erzincan Belediyesi, Üzümlü Karatepe'den çıkarılan kayaları Ekşisu'daki tesisinde 30 personelle işleyip yıllık ortalama 50 bin m² andezit üretiyor.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 08:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Kendi tesisiyle üretilen andezit sokaklara yüz yıllık direnç kazandırıyor

Kendi tesisiyle üretilen andezit sokaklara yüz yıllık direnç kazandırıyor

Erzincan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Andezit Taşı Fabrikası'nda kendi personeliyle andezit üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen taşlar, tretuvar ve peyzaj uygulamalarında kullanılarak şehir dokusuna estetik katkı sağlıyor ve belediye bütçesine destek oluyor.

üretim süreci ve hammadde:

Hammadde, Üzümlü Karatepe mevkiinden vinçlerle çıkarılan kayalar olarak temin ediliyor. Bu kayalar Ekşisu'daki fabrikaya getirildikten sonra kesme ve işleme süreçlerinden geçiriliyor. Fabrikada 30 personel çift vardiya şeklinde çalışıyor; ortaya çıkan üretim hattında yaklaşık 10 çeşit ürün bulunuyor ve yıllık ortalama 50 bin metrekare kaplayacak andezit üretiliyor.

kullanım alanları ve ekonomik katkı:

Üretilen andezit taşı, sıcağa ve soğuğa dayanıklılığı sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlıyor; belediye yetkilileri bu dayanıklılığı yüz yılı aşkın süreyle ifade ediyor. Tretuvar ve peyzaj çalışmalarında tercih edilen taşlar, sokakları görsel olarak zenginleştirirken bakım ve yenileme maliyetlerini azaltarak belediye bütçesine doğrudan katkı sunuyor. Tüm işlemler belediyenin kendi tesis ve personeli tarafından yürütülüyor, bu da dışa bağımlılığı azaltıyor ve yerel istihdama destek veriyor.

ERZİNCAN BELEDİYESİ YAKLAŞIK YÜZ YILI AŞKIN BİR SÜRE DAYANMA ÖZELLİĞİ BULUNAN ANDEZİT TAŞINI KENDİ...

ERZİNCAN BELEDİYESİ YAKLAŞIK YÜZ YILI AŞKIN BİR SÜRE DAYANMA ÖZELLİĞİ BULUNAN ANDEZİT TAŞINI KENDİ TESİSLERİNDE ÜRETEREK KENDİ PERSONELİ TARAFINDAN İŞLİYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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