Kenti güvene taşıyan emniyet müdürüne veda

Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, il protokolüyle birlikte, Hatay İl Emniyet Müdürü iken Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı görevine atanan Rüştü Yılmaz onuruna düzenlenen veda yemeğine katıldı. Programa kentteki yetkililer ve eşleri de iştirak etti.

görev süresine ilişkin değerlendirmeler:

Toplantıda Yılmaz’ın Hatay’da görev yaptığı dönemde kentte huzurun sağlanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar ele alındı. Yetkililer, Yılmaz’ın kurumlar arası iletişim ve koordinasyona sağladığı katkının özellikle güvenlik hizmetlerinin etkinliğini artırdığını vurguladı. Vali Mustafa Masatlı da Yılmaz’a sunduğu hizmetler ve destekleri için teşekkür etti.

6 Şubat depremleri ve emniyetin rolü:

Program sırasında ayrıca 6 Şubat depremleri ve sonrasındaki dönemde Emniyet Teşkilatı tarafından yürütülen çalışmalarda gösterilen gayret ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, acil müdahale, arama-kurtarma ve güvenlik tedbirlerinin uygulanmasında emniyet mensuplarının rolünü takdir etti.

Veda gecesinde, Rüştü Yılmazın yeni görevine ilişkin iyi dilekler sunuldu ve Hatay’da yürüttüğü çalışmalar için teşekkür edildi. Program, Yılmaz’ın yeni görevinde başarı temennileriyle sona erdi.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI VE EŞİ ESRA MASATLI, RÜŞTÜ YILMAZ ONURUNA DÜZENLENEN VEDA YEMEĞİNE KATILDI.