Kepez'de 23. Cadde ile mahalle ulaşımı yenileniyor

Kepez Belediyesi, Şelale Mahallesi'nde altyapı çalışmaları tamamlanan güzergâhlarda üstyapı yenilemelerini hızlandırdı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahallede yeni bağlantılar oluşturarak ve mevcut sokaklarda asfalt, bakım ve onarım yaparak ulaşım konforunu ve güvenliğini artırmayı hedefliyor.

23. cadde'de yeni bağlantı çalışmaları:

Mahalledeki en önemli çalışmalardan birini 23. Cadde oluşturuyor. Altyapı işleri tamamlanan cadde üzerinde ekipler, kapalı bölümün ulaşıma açılması için yoğun mesai harcıyor; açık kesimlerde ise stabilize ve asfalt hazırlığı yürütülüyor. Şu anki programda 380 metrelik bir bölüm tamamlandığında, cadde toplam bin 250 metre uzunluğa ulaşacak ve Süleyman Demirel Bulvarı ile Varsak Bey Caddesi arasında kesintisiz bir bağlantı sağlayacak.

Yeni bağlantı, iki mahalle arasındaki ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra kent içi trafik akışına katkı sunacak. Ayrıca söz konusu güzergâh, Düden Şelalesi bölgesine gitmek isteyen ziyaretçiler için alternatif bir ulaşım imkânı oluşturacak.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz konuyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız tamamlandığında 23. Caddemiz, Süleyman Demirel Bulvarı ile Varsak Bey Caddesi arasında kesintisiz ulaşım sağlayacak. Bu bağlantı, mahallelerimiz arasındaki ulaşımı kolaylaştırırken bölgedeki trafik akışına da katkı sunacak. Ayrıca Düden Şelalesi’ne ulaşmak isteyen ziyaretçilerimiz için de alternatif bir güzergâh oluşturacağız" ifadelerini kullandı.

okul çevrelerinde güvenli ulaşım için yenileme:

Belediye, elektrik hatlarının yer altına alınması gibi altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların onarımına öncelik veriyor. Eğitim kurumlarının çevresinde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin güvenli ulaşımını sağlamak için düzenlemeler uygulanıyor.

Bu kapsamda Şelale İlkokulu ve Ortaokulu çevresinde başlatılan çalışmalarda 7347 Sokak boyunca asfalt yenileme sürüyor. Ayrıca 7346, 7348, 7350 ve 7351 sokaklarda yol bakım ve onarım faaliyetleri yapılarak mevcut yolların daha temiz, güvenli ve konforlu hâle getirilmesi hedefleniyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yürütülen çalışmalarda stabilize, asfalt hazırlığı, bakım ve onarım gibi aşamaları eş zamanlı yürütüyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalle sakinleri için daha düzenli ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturulmuş olacak.

Altyapı koordinasyonu ve hız prensibiyle hareket eden Kepez Belediyesi, yol yapım ve yenileme programını ilçenin 68 mahallesi genelinde sürdürüyor. Şelale Mahallesi'ndeki uygulamalarla hem yeni bağlantıların hizmete alınması hem de mevcut sokaklardaki ulaşım koşullarının iyileştirilmesi amaçlanıyor; hedef, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak, temiz ve konforlu yollar sunmak.

KEPEZ BELEDİYESİ, ŞELALE MAHALLESİ’NDE ALTYAPISI TAMAMLANAN YOLLARDA YENİLEME ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRDI. 23. CADDE’DE YENİ ULAŞIM BAĞLANTISI OLUŞTURULURKEN OKUL ÇEVRELERİNDEKİ SOKAKLARDA DA ASFALT YENİLEME, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR.