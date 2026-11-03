Kepez'de aniden çakan yıldırım müstakil evi küle çevirdi

Yıldırımın isabet ettiği evte yangın çıktı:

Antalya'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde etkili oldu. Aralıklarla süren yağış sırasında Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5370. Sokak'ta bulunan bir müstakil eve yıldırım isabet etti ve kısa sürede yangın başladı.

Olayı haber veren komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve can güvenliği:

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi; yetkililer, evde kimsenin bulunmadığını belirtti. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesine rağmen yangında yapının büyük bölümü zarar gördü ve yapılan tespitlere göre ev kullanılamaz hale geldi.

kent genelinde etkiler ve uyarılar:

Sağanak yağış kentte cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı, sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın aralıklarla devam ettiği bildirilirken, yetkililer meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Antalya'da yıldırımın isabet ettiği ev küle döndü