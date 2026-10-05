kepez’de kuşaklararası buluşma: sağlık, sanat ve sürdürülebilirlik öne çıktı

festival üç gün boyunca sürdürülebilirlik ve kültürü birleştirdi:

Kepez Belediyesi'nin Yaşlı Dostu Kepez vizyonuyla düzenlenen 2. Uluslararası Yaşlılıkta Sağlık ve Esenlik Festivali, "Bir Ömürden, Bir Geleceğe" teması doğrultusunda üç gün boyunca farklı kuşakları ve kültürleri bir araya getirdi. Son gün programı; atölyeler, paneller, koro ve dans gösterileri ile sürdürülebilir tasarım defilesine ev sahipliği yaptı. Festival, katılımcılara hem pratik uygulamalar sunan hem de farkındalık yaratmayı hedefleyen etkinlikler sundu.

sürdürülebilir yaşam ve yaratıcı atölyeler:

Günün ilk etkinlikleri Sürdürülebilir Yaşam ve Tasarım Atölyeleri oldu. Katılımcılar, günlük yaşamda uygulanabilir sürdürülebilir çözümleri deneyimledi ve tasarım çalışmalarıyla üretmenin önemini hissetti. Japon sanatının örneklerinden origami, Dr. Ikuko Murakami tarafından anlatılarak festival katılımcılarıyla buluştu. Ayrıca "Atık Avcıları: Geleceği Kurtarma" etkinliğiyle atıkların yeniden değerlendirilmesine dikkat çekilerek çevre bilinci pekiştirildi.

COP31 paneli: iklim dirençli ve yaş dostu şehirler:

Festival programındaki dikkat çekici başlıklardan biri de "COP31 Paneli: İklime Dirençli Şehirlerde Yaşlı Dostu Çözümler" oldu. Panelde, iklim değişikliğinin kent yaşamına etkileri ve yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını gözeten dirençli şehirlerin nasıl planlanacağı tartışıldı. Konuşmacılar, kentlerin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin gereksinimlerine de yanıt verecek şekilde düzenlenmesinin önemine vurgu yaptı ve yaş dostu şehir anlayışı ile iklim politikalarının birlikte ele alınması gerektiğini belirtti.

sahne gösterileri ve kültürlerarası buluşma:

Festivalin son gününde müzik ve dans etkinlikleri öne çıktı. Antalya 60+ Tazelenme Üniversitesi THM Korosu, seslendirdiği eserlerle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Kıbrıs Girne 60+ Tazelenme Üniversitesi Korosu ve aerobik dans grubunun ortak gösterisi farklı kültürleri aynı sahnede buluşturdu. Programda yer alan Rus Korosu ve dans performansı da uluslararası katılımcıların kültürel zenginliğini ortaya koydu.

Etkinlikler boyunca sanat ve esenliğin bir arada yürüdüğü, kuşaklararası iletişimin güçlendiği bir atmosfer oluştu. Katılımcılar hem dinledi hem öğrendi hem de birlikte üretmenin deneyimini paylaştı.

geri dönüşümün modayla buluştuğu defile:

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri, "Yaş Alan Dünya, Yaşatan Moda" başlıklı Geri Dönüşüm ve Sürdürülebilir Tasarım Defilesi idi. Defilede geri dönüşüm malzemelerinin moda tasarımında nasıl kullanılabileceği gösterildi; tasarımın estetik kadar çevresel sorumluluk aracı olduğuna dikkat çekildi. Bu etkinlik, sürdürülebilirliğin günlük yaşam ve kültürel üretimle nasıl bütünleşebileceğine dair somut örnekler sundu.

Kapanışta Ritim ve Dans Atölyesi’nin gösterisiyle festival sona erdi. Üç gün boyunca sağlık, esenlik, sanat, kültür ve sürdürülebilirlik ekseninde düzenlenen program, "Bir Ömürden, Bir Geleceğe" mesajını somutlaştırdı ve yaş almanın; yaşamdan kopmak değil, üretmek, paylaşmak, öğrenmek ve geleceğe katkı sunmak olduğunu yeniden hatırlattı.

KEPEZ BELEDİYESİ’NİN "YAŞLI DOSTU KEPEZ" VİZYONUYLA DÜZENLEDİĞİ 2. ULUSLARARASI YAŞLILIKTA SAĞLIK VE ESENLİK FESTİVALİ, SON GÜNÜNDE ATÖLYELER, PANELLER, KORO VE DANS GÖSTERİLERİ İLE SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM DEFİLESİNE SAHNE OLDU. ÜÇ GÜN BOYUNCA FARKLI YAŞ VE KÜLTÜRLERİ BİR ARAYA GETİREN FESTİVAL, MÜZİK VE DANSLA GERÇEKLEŞEN KAPANIŞ GÖSTERİSİYLE SONA ERDİ.