Kertmen'de 20 yıl sonra er meydanı yeniden kuruldu: başpehlivanlar sahne aldı

Kertmen'de er meydanı 20 yıl sonra yeniden kuruldu

Kahramanmaraş'ın Kertmen Mahallesi, Onikişubat Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilen 3. Kertmen Karakucak ve Şalvar Güreşi Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Yaklaşık 20 yıl aradan sonra mahallede yeniden düzenlenen organizasyon, hem eski geleneğin canlandırılması hem de genç güreşçilere yönelik yatırım olarak öne çıktı.

festivalin dönüşü ve yeni tesisin önemi:

Onikişubat Belediyesi tarafından Kertmen Mahallesi'ne kazandırılan modern 3 bin seyirci kapasiteli güreş sahası, festivalin en somut kazanımı olarak değerlendirildi. Organizasyona Türkiye'nin 40'tan fazla ilinden gelen 733 güreşçi katıldı; minikler, yıldızlar, büyükler ve köy şalvar güreşi kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Avrupa ve Dünya şampiyonu sporcular ile Kırkpınar altın kemerli başpehlivanların da yer alması, organizasyonun düzeyini gösterdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kertmen'de 20 yıl sonra düzenlenen güreş organizasyonunun yerel kültür ve sporun sürdürülebilirliği açısından önemine vurgu yaptı; alanın kalıcı bir eser olduğunu ve gençlerin bu sahadan geleceğin şampiyonlarına dönüşebileceğini söyledi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de yeni tesisin geleneksel sporun geleceğe taşınması bakımından değerli olduğunu belirtti ve emeği geçenlere teşekkür etti.

er meydanında başpehlivanlar ve sonuçlar:

Festival boyunca 3 binden fazla güreşsever müsabakaları takip etti. Köy güreşleri kategorisinde rakibi Alper Domurcuk'u mağlup eden İbrahim Avcı başpehlivan olurken, karakucak güreşlerinde Mehmet Emin Demir, Yunus Emre Yıldız'ı yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı. Organizasyonda öne çıkan isimlerin varlığı, Kertmen'deki geleneğin hâlâ güçlü olduğunu gösterdi.

Festival, geçmişten gelen güreş kültürünün yeniden canlandırılması, altyapı yatırımı ve genç sporcuların teşvik edilmesi açılarından değerlendirildi. Yetkililer, yeni sahada önümüzdeki yıllarda daha fazla turnuva düzenlenmesini ve bölgeden yeni pehlivanların çıkmasını hedefliyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA 3. KERTMEN KARAKUCAK VE ŞALVAR GÜREŞİ FESTİVALİ, ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ VE TÜRKİYE GELENEKSEL GÜREŞLER FEDERASYONU İŞ BİRLİĞİNDE KERTMEN MAHALLESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ