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Kesinleşmiş 15 yıllık cezası olan şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

B.K., Gaziantep Oğuzeli'nde 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından JASAT ekiplerinin operasyonunda yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kesinleşmiş 15 yıllık cezası olan şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Gaziantep'te aranan şahıs jandarma ekiplerince ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Suç kaydı dolandırıcılık ve hırsızlık olan şüpheli B.K., Oğuzeli ilçesindeki operasyonda JASAT ekipleri tarafından tespit edilip gözaltına alındı.

Operasyon ve yakalama:

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda ekipler, şüphelinin yerini belirledi ve planlı bir operasyonla müdahale etti. Oğuzeli'nde gerçekleştirilen operasyonda, hakkında 15 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. yakalandı.

Adli süreç ve sonuç:

Gözaltına alınan şüpheli, inceleme ve yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Yetkili mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi, süreçle ilgili soruşturma ve yargılama işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP&#039;TE DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK GİBİ SUÇLARDAN 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN...

GAZİANTEP'TE DOLANDIRICILIK VE HIRSIZLIK GİBİ SUÇLARDAN 15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS, JANDARMA EKİPLERİNCE YAKALANDIKTAN SONRA ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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