Dolar 49,1748 +0,12%
Euro 55,1336 -0,02%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.558,00 -0,21%
EUR/USD 1,1210 -0,12%
Brent Petrol 100,39 +0,07%
--°

Kestane sezonu Bandırma'da başladı, kilogram fiyatı tartışma yarattı

Bandırma'da yeni sezon kestaneler tezgâhlarda; seyyar satıcılar kilosunu bin liradan sunuyor, toptan çiğ kestane fiyatı 259-330 lira aralığında.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 08:51

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Kestane sezonu Bandırma'da başladı, kilogram fiyatı tartışma yarattı

tezgâhlarda yeni sezon:

Havaların soğumasıyla birlikte Bandırma'da kışın vazgeçilmezi kestane tekrar tezgâhlarda yerini aldı. Seyyar satıcıların stantlarında mis gibi kestane kebabı satışa sunulurken; soğuk havalarda bu sıcak atıştırmalık vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 30 yıldır Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar mısır ve kestane satan Hakkı Bolat, mısır sezonunun sona ermesiyle kestane satışına başladıklarını belirtti.

fiyatlar ve piyasa verileri:

Yeni sezon kestane fiyatlarının geçen yıla göre arttığını söyleyen Bolat, "Mısır sezonu sona erdi, kestane sezonu başladı. Bu yıl kestane kebabının kilosunu bin liradan satışa sunuyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte kestaneye ilgi başladı ancak fiyatlar vatandaşları düşündürüyor" dedi. Resmi piyasa verilerinde ise çiğ kestanenin toptan kilogram fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 259 ila 330 lira seviyesinde açıklandı.

Tezgâh fiyatları ile toptan fiyatlar arasındaki fark, sokak satışı uygulamalarında belirleyici olurken tüketiciler fiyatı görünce temkinli davranıyor. Satıcıların gözlemleri talebin soğuk havayla hareketlendiğini, ancak tüketicilerin yüksek fiyat karşısında alım kararını erteleyebileceğini işaret ediyor.

BANDIRMA’DA KESTANE SEZONU BAŞLADI KİLOSU 1.000 LİRAYA ULAŞTI

BANDIRMA’DA KESTANE SEZONU BAŞLADI KİLOSU 1.000 LİRAYA ULAŞTI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Erken alışkanlıklar belirliyor: süt dişinden itibaren fırçalama şart
images

Doğum şekli anne ve bebeğe göre kişiye özel belirlenmeli
images

İskenderun'da belediye başkanı ilk kepçeyi vurdu: Halk Ekmek fabrikası için kazı...
images

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kap...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kars'ta aparta baskın: bonzai ve silah malzemeleriyle iki kişi tutuklandı

Erzurum, 2028 TEKNOFEST için sahaya iniyor: akademi ve teleskop öne çıkıyor

Bayburt'ta yasa dışı göç girişimlerini durduran operasyon: 5 gözaltı, 1 tutuklama

İmamoğlu'nda sokak güvenliğine büyük müdahale: silah ve uyuşturucu operasyonu

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip