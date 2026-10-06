Kestane sezonu Bandırma'da başladı, kilogram fiyatı tartışma yarattı

tezgâhlarda yeni sezon:

Havaların soğumasıyla birlikte Bandırma'da kışın vazgeçilmezi kestane tekrar tezgâhlarda yerini aldı. Seyyar satıcıların stantlarında mis gibi kestane kebabı satışa sunulurken; soğuk havalarda bu sıcak atıştırmalık vatandaşların ilgisini çekiyor. Yaklaşık 30 yıldır Bandırma Cumhuriyet Meydanı’nda seyyar mısır ve kestane satan Hakkı Bolat, mısır sezonunun sona ermesiyle kestane satışına başladıklarını belirtti.

fiyatlar ve piyasa verileri:

Yeni sezon kestane fiyatlarının geçen yıla göre arttığını söyleyen Bolat, "Mısır sezonu sona erdi, kestane sezonu başladı. Bu yıl kestane kebabının kilosunu bin liradan satışa sunuyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte kestaneye ilgi başladı ancak fiyatlar vatandaşları düşündürüyor" dedi. Resmi piyasa verilerinde ise çiğ kestanenin toptan kilogram fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 259 ila 330 lira seviyesinde açıklandı.

Tezgâh fiyatları ile toptan fiyatlar arasındaki fark, sokak satışı uygulamalarında belirleyici olurken tüketiciler fiyatı görünce temkinli davranıyor. Satıcıların gözlemleri talebin soğuk havayla hareketlendiğini, ancak tüketicilerin yüksek fiyat karşısında alım kararını erteleyebileceğini işaret ediyor.

BANDIRMA’DA KESTANE SEZONU BAŞLADI KİLOSU 1.000 LİRAYA ULAŞTI