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Kestel'de baraka yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kestel'de Orhaniye Mahallesi'nde çıkan baraka yangını, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; can kaybı yok, baraka kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:15

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kestel'de baraka yangını itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı

Kestel'de yangın müdahalesi:

Bursa'nın Kestel ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde bir barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler barakayı sardı ve çevrede panik yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri hızla müdahale etti.

çıkış ve söndürme çalışmaları:

Gelen ilk bilgiler alevlerin hızlı yayıldığını gösterirken, itfaiye ekipleri yangına yönelen ekipmanla çevreye sıçramasını önledi. Müdahale sayesinde olası komşu yapılar korunurken, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığı bildirildi.

hasar ve soruşturma:

Yangında baraka kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. yetkililer, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışmanın sürdüğünü açıkladı. Can kaybı veya yaralanma yaşanmaması olayın sevindirici tarafı olarak öne çıkarken, barakada maddi hasar oluştuğu kaydedildi.

BURSA’DA BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU

BURSA’DA BARAKA ALEVLERE TESLİM OLDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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