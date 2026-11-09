Kissebükü'nde tarih ve doğa iç içe: yürüyüşe yoğun ilgi

Kissebükü antik kentinde yürüyüşe yoğun ilgi

Bodrum Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür ve doğa yürüyüşleri kapsamında Kissebükü Antik Kentinde gerçekleştirilen geziye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik 8 Kasım 2026 Pazar sabahı başladı ve programa katılım yaklaşık 100 kişi olarak kaydedildi.

Katılımcılar, antik kentin atmosferinde yapılan yürüyüş boyunca bölgenin tarihi dokusunu yerinde görme fırsatı buldu. Ulaşımını kendi araçlarıyla sağlayanlar olduğu gibi, ulaşım zorluğu yaşayan vatandaşlar için Bodrum Belediyesi tarafından araç temini de yapıldı.

Kazı çalışmaları ve bulunan yapılar:

Gezide, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen kazı çalışmaları hakkında detaylar paylaşıldı. Çalışmalar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Özyurt Özcan başkanlığında yürütülüyor; bilgilendirme kazı ekibi üyesi Arkeolog Ufuk Buz, Antropolog Hamza Ceylan ve Bodrum Belediyesi bünyesindeki Kent Tarihi ve Leleg Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi'nden Arkeolog Serap Topaloğlu tarafından yapıldı.

Kıyı Karya'nın Keramos ve Halikarnassos antik kentlerinin sahil yönündeki kesişme noktasında yer alan Kissebükü, erken Bizans dönemine ait bir yerleşim olarak dikkat çekiyor. 2019'da başlayan kazılarda gün yüzüne çıkarılan yapılar arasında kilise, vaftizhane, hamam, konutlar, kamu ve ticari yapılar, liman yapıları ile anıtsal mezarlar bulunuyor; bu buluntular ziyaretçilere bölgenin çok katmanlı tarihini hissettirdi.

Ulaşım, katılım ve gelecek etkinlikler:

Etkinlik sırasında katılımcılar hem arkeolojik alana ilişkin bilgiler edindi hem de doğa yürüyüşünün sunduğu manzara ve peyzajı deneyimledi. Belediye tarafından sağlanan ulaşım desteği, katılımı kolaylaştırdı ve programın kapsayıcılığını artırdı.

Bodrum Belediyesi, kültür ve doğa yürüyüşlerinin diğer antik bölgelerde de planlandığı şekilde sürdürüleceğini bildirdi; önümüzdeki programlarla bölgenin tarihine ve arkeolojik çalışmalarına ilginin canlı tutulması hedefleniyor.

BODRUM BELEDİYESİ TARAFINDAN KÜLTÜR VE DOĞA YÜRÜYÜŞLERİ KAPSAMINDA KİSSEBÜKÜ ANTİK KENTİ’NDE GEZİ DÜZENLENDİ.