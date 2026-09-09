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Kilis'in tezgahları yeni sezonla renkleniyor, çeşit bolluğu bekleniyor

Av yasağının sona ermesiyle Kilis'te tezgâhlarda hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık yerini aldı; 15 Eylül'de çeşitlilik artması bekleniyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kilis'in tezgahları yeni sezonla renkleniyor, çeşit bolluğu bekleniyor

Kilis'te sezonun açılmasıyla tezgâhlarda hareketlilik:

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Kilis balık pazarında hareketlilik başladı. Tezgâhlarda ağırlıklı olarak hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık görüldüğünü belirten esnaf, sezonun bereketli geçmesini umut ediyor. 15 Eylül'de Akdeniz'de sezonun açılmasıyla birlikte tür sayısında ve bollukta artış bekleniyor.

Tezgâhta hangi türler var, neler bekleniyor:

15 yıldır balıkçılıkla uğraştığını söyleyen Serkan Aygün, sezon açılışıyla birlikte tezgâhların çeşitlendiğini aktarıyor. Şu an piyasada ağırlıklı türlerin hamsi, istavrit, çipura, levrek, turna ve alabalık olduğunu vurgulayan Aygün, ilerleyen günlerde palamutun da bollaşmasını beklediklerini ifade etti. Aygün, 15 Eylül'deki Akdeniz sezon açılışının satılan tür ve miktarlarda belirleyici olacağını söyledi.

Fiyatlar, tüketici beklentileri ve sağlık vurgusu:

Esnafın verdiği bilgiye göre, tezgâhtaki en yüksek fiyatlı balıklar arasında Norveç somonu ve turna bulunuyor. Norveç somonunun kilosu 750 TL, turna balığı ise 800 TL olarak belirtiliyor; tezgâhta satılan Norveç somonunun ortalama ağırlığının yaklaşık 4 kilo olduğu ve tek parça somonun fiyatının da ~3 bin TL civarında olduğu ifade edildi. Tüketicilere dilim olarak satış imkânı da sunuluyor.

Vatandaşlar sezonun başlamasından memnun olduğunu ve balığın sağlıklı bir besin olması nedeniyle tezgâhlarda daha fazla çeşidin yer almasını beklediklerini dile getiriyor. Esnaf ise hem talepte hem de akdeniz sezonunun açılmasıyla arzda artış öngörüyor; bunun fiyat ve çeşitlilik üzerinde etkili olması bekleniyor.

Balık sezonunun ilk günleri, tezgâh hareketliliği ve fiyatların takip edilmesi açısından kritik görülüyor. Esnafın dileği, hem avcılık koşullarının verimli geçmesi hem de piyasada istikrarın sağlanması yönünde.

Kilis&#039;te balık sezonu açıldı, tezgahlar çeşitlendi

Kilis'te balık sezonu açıldı, tezgahlar çeşitlendi

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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