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Kilis'te gece yüzünü değiştiren dokunuş: Dereboyu Caddesi yeni aydınlatmayla canlandı

Kilis'te Dereboyu Caddesi'nde yapılan yeni aydınlatma çalışmaları caddeyi daha aydınlık, estetik ve güvenli hale getirdi; kentte yaşam alanları güçleniyor.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 13:13

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Kilis'te gece yüzünü değiştiren dokunuş: Dereboyu Caddesi yeni aydınlatmayla canlandı

Dereboyu Caddesi'nde aydınlatma çalışmaları

Kilis'te Dereboyu Caddesi'nde gerçekleştirilen yeni aydınlatma uygulamaları cadde siluetini yeniledi. Yapılan müdahalelerle gece görünümü belirgin şekilde değişirken, sokak dokusunun daha estetik bir hâl aldığı gözleniyor.

Cadde görünümünde değişim:

Uygulanan aydınlatma düzenlemeleri sayesinde cadde daha aydınlık ve görsel olarak daha çekici bir atmosfere kavuştu. Işıklandırma, yürüyüş yolları ve cepheler boyunca dengeli dağıtılarak mekânın karakteri korunurken modern bir yorum getirildi.

Vatandaş odaklı hedefler:

Projede öncelik, vatandaşların konforu ve güvenliği oldu. Yeni aydınlatmaların hedeflerinden biri daha güvenli bir gece ortamı sağlamak; diğer amaç ise kent merkezindeki yaşam alanlarını güçlendirerek insanların akşam saatlerinde de rahatça vakit geçirmesini teşvik etmek olarak ifade ediliyor.

Çalışmaların kademeli olarak sürdüğü belirtilirken, yetkililer cadde boyunca bakım ve enerji verimliliğine de önem verildiğini vurguladı. Dereboyu Caddesi'nin bu dönüşümü, Kilis'in şehir estetiğine yapılan yatırımın somut örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

KİLİS’TE DEREBOYU CADDESİ YENİ AYDINLATMALARIYLA IŞIL IŞIL OLDU

KİLİS’TE DEREBOYU CADDESİ YENİ AYDINLATMALARIYLA IŞIL IŞIL OLDU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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