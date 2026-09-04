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Kilis'te köy köy bilinçlendirme: 6284 ve KADES anlatıldı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı, Elbeyli'ye bağlı köylerde 6284 sayılı kanun ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaparak vatandaşları bilinçlendirdi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:31

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kilis'te köy köy bilinçlendirme: 6284 ve KADES anlatıldı

Kilis'te jandarmadan kırsal alanda bilgilendirme

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elbeyli ilçesine bağlı köylerde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi konulu bilgilendirme programı düzenledi. Yerel halkla yapılan toplantılarda kanun, haklar ve başvuru süreçleri hakkında açıklayıcı bilgiler verildi.

eğitimin kapsamı:

Faaliyette, özellikle 6284 sayılı kanunun uygulanmasına ilişkin genel bilgiler paylaşıldı. Katılımcılara koruma mekanizmaları, başvuru yolları ve yasal haklar anlattı; uygulamaların hangi durumlarda devreye girdiği hakkında yönlendirici bilgiler sunuldu.

KADES tanıtımı ve kullanımının anlatılması:

Toplantıda ayrıca KADES (Kadın Destek Uygulaması) tanıtıldı. Uygulamanın nasıl kullanılacağı, acil durumlarda sağladığı imkanlar ve bildirimin hızlı şekilde ulaştırılmasının önemi hakkında uygulamalı bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri, vatandaşların sorularını yanıtlayarak farkındalığı artırmayı ve şiddet olaylarına müdahale yolları konusunda bilinci güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

KİLİS’TE KADINA KARŞI ŞİDDET VE KADES BİLGİLENDİRMESİ

KİLİS’TE KADINA KARŞI ŞİDDET VE KADES BİLGİLENDİRMESİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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