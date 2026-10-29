Kilis'ten ay yıldızlı katmerle cumhuriyet'e tatlı selam

Kilis'te 29 Ekim'e özel ay yıldızlı katmer

Kilis'te çocukluğundan beri tatlı sektöründe çalışan katmer ustası Alperen Bekan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Türk bayrağını ve Kilis katmerini bir araya getirerek ay yıldız biçiminde bir katmer hazırladı. Hazırladığı görsel ve ürün, Bekan'ın sosyal medya paylaşımının ardından kısa sürede dikkat çekti.

amaç ve mesajı:

Bekan, paylaşımının amacını şu sözlerle açıkladı: "Kalbimize işlemiş olan Türk bayrağımızı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda böyle bir görselle ve ürünle birleştirmek istedim. Hem Kilis katmerini hem de kalbimize işleyen Türk bayrağımızı gönüllere işleyerek sosyal medyada tüketicilerle paylaşmayı amaçladım. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere hediye ettiği Cumhuriyet için teşekkür ediyoruz. Cumhuriyeti yaşatacak olan bizleriz". Bu yaklaşım, yerel lezzeti milli duygularla buluşturmayı hedefliyor.

sosyal medyadan gerçeğe:

Sosyal medyada paylaşılan ay yıldızlı katmeri görüp tatmak isteyen ziyaretçiler işletmeye geldi. Bir müşteri, paylaşımı gördükten sonra denemek istediğini belirterek katmerin çok lezzetli olduğunu söyledi. Bekan'ın çalışması, hem görsel hem de tat açısından merak uyandırdı ve kısa süreli ilgi topladı.

Bu tür uygulamalar, bayramlarda yöresel tatların ve simgelerin bir araya getirilmesiyle hem kültürel hem de ticari bir yankı yaratıyor; Kilis katmerinin Cumhuriyet temasıyla buluşması da bu eğilimin güncel bir örneği oldu.

KİLİS’TE AY YILDIZLI KATMER İLGİ GÖRDÜ