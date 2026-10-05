kıraç arazilerden nefes alanlara: izmir’de 213 futbol sahası büyüklüğünde ağaçlandırma seferberliği

İzmir’in yeşil dokusu genişliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, göreve gelen Dr. Cemil Tugay döneminde başlattığı ağaçlandırma çalışmalarıyla kentte geniş ölçekli bir yeşil dönüşüm gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 1.522.000 metrekarelik alana, 41.000 bitki dikildi; bu alan 213 futbol sahası büyüklüğüne denk geliyor.

uygulama sahaları ve dikilen türler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını 13 ayrı sahada sürdürüyor. Bu sahalar arasında Bornova’daki Altındağ, Kızılay, Berber Salih, Fatmacık ve Şeytanderesi; Bayraklı’daki Kovankayası ve Sancaklı; Buca’daki Cumhuriyet ve Evka-1; Çiğli’deki Balatçık; Güzelbahçe’deki Küçükkaya; ayrıca Karşıyaka Kent Ormanı ve Urla’daki Bademler ağaçlandırma sahaları yer alıyor. Başkan Tugay’ın göreve geldiği günden bu yana ağaçlandırma sahalarına 6.368 ağaç, 23.508 fidan, 4.215 çalı ve 6.914 yer örtücü dikilerek toplam 41.000 bitkiye ulaşıldı.

yanan alanlarda rehabilitasyon çalışmaları:

2024 yılında Yamanlar bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen Sancaklı ve Kovankayası sahalarında da yeniden yeşertme çalışmaları yürütülüyor. Yangından etkilenen 71.000 m²lik Sancaklı Ağaçlandırma Sahası’nda zarar gören ağaçların rehabilitasyonu yapıldı ve gelişim sağlandıktan sonra alana 345 akasya ile 182 dut olmak üzere toplam 527 ağaç ile tamamlama dikimi gerçekleştirildi. Kovankayası sahasında ise daha önce dikilen 550 ağaça ek olarak tamamlama kapsamında 19 badem, 12 Doğu çınarı, 25 gladiçya, 5 süs elması ve 6 süs eriği olmak üzere 67 boylu ağaç dikildi; ayrıca 200 sandal çalısı, 340 küçük yapraklı dağ muşmulası ve 35 lavantin ile bitki çeşitliliği desteklendi.

sürdürülebilir bakım ve yangın önlemleri:

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, yeni oluşturulan ağaçlandırma alanlarının sağlıklı gelişmesi için düzenli bakım programları uyguluyor. Alanda ot alma, çapalama, dip sürgünü temizliği ve toprak yüzeyindeki kaymak tabakasının kırılması gibi işler yapılırken; gerekli bitkilere aşı macunu uygulanıyor, toprak besleme ve sulama düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Muhtemel yangınlara karşı sulama ve yangın emniyet yolları oluşturuluyor; yeni dikilen fidanların çevresel etkilere karşı korunması amacıyla hereklerle sabitleme işlemi yapılıyor.

Bu çalışmalarla İzmir’in dağlarından kent içindeki parklara kadar geniş bir coğrafyada yeşil alan kapasitesi artırılırken, yangından zarar gören bölgelerin rehabilitasyonu ve saha yönetimiyle sürdürülebilir bir kent ormanı hedefleniyor.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 13 AĞAÇLANDIRMA SAHASINDA TOPLAM 1 MİLYON 522 BİN METREKARELİK ALANDA 41 BİN BİTKİYİ TOPRAKLA BULUŞTURDU.