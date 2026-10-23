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Kiralık hesap ağını çözen operasyon: Bolu merkezli soruşturmada 4 tutuklama

Bolu merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda kiralık banka hesaplarıyla yasa dışı bahis ve yağma yaptığı belirlenen 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 09:42

GÜNCELLEME: 23 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kiralık hesap ağını çözen operasyon: Bolu merkezli soruşturmada 4 tutuklama

Kiralık hesap ağını çözen operasyon: Bolu merkezli soruşturmada 4 tutuklama

Bolu merkezli yürütülen soruşturmada, kiralık banka hesaplarının yasa dışı bahis sitelerinde para transferi için kullanıldığı ve aynı kişilerce yağma suçuna karışıldığı tespit edildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip sonucu operasyonu planladı.

Soruşturmanın kapsamı ve tespit edilen suçlamalar:

Yapılan izleme ve incelemelerde şüphelilerin, komisyon karşılığında temin ettikleri kiralık banka hesaplarını yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık etmek amacıyla kullandıkları belirlendi. İncelemelerde ayrıca şahısların "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ile "Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte Yağma" suçlarına karıştığı saptandı.

Operasyon, gözaltılar ve ele geçirilenler:

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla 20 Ekim tarihinde Bolu ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Bolu'da 5, İstanbul'da 1 olmak üzere toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalananlar; F.A.Ç. (22), Y.B.B. (23), B.Y. (21), V.A. (25), H.K. (23) ve C.E.Ç. (22) olarak kayda geçti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 4 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı ve 5 adet flaş bellek olmak üzere toplam 16 adet dijital materyale el konuldu.

Adli süreç ve mahkeme kararları:

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, dün Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 1 kişi serbest bırakıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan diğer şahıslardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşlemler soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam etti.

BOLU MERKEZLİ 2 İLDE, KİRALIK BANKA HESAPLARINI YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE PARA NAKLİNE ARACILIK...

BOLU MERKEZLİ 2 İLDE, KİRALIK BANKA HESAPLARINI YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNDE PARA NAKLİNE ARACILIK ETMEK İÇİN KULLANAN VE YAĞMA SUÇUNA KARIŞTIKLARI TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLERE YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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