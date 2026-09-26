Kireçburnu'nda sürü köpekler mahallede güvenlik endişesi yarattı

Kamera kayıtları olayları belgeledi:

Sarıyer Kireçburnu'da son dönemde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Öne çıkan görüntülerde, Haydar Aliyev Caddesi ve çevresindeki sahil hattında spor yapan bir kişiye bir köpeğin saldırdığı anlar bir işyeri kamerasına yansıdı. Aynı kamera kayıtlarında gece saatlerinde bir grup köpeğin bir kediye birlikte saldırdığı sahneler de yer aldı.

Görüntüler, mahallede yalnız yürüyenler, spor yapanlar ve çocuklu ailelerin endişesini artırırken, kayıtlar bölge halkının belediyeden acil müdahale beklentisini yeniden gündeme taşıdı.

mahalle sakinlerinin şikayetleri:

Sokakta çocuklarıyla yürürken saldırıya uğradığını söyleyen Osman Karagöz, yaşadıklarını şöyle aktardı: 'Mehmet Efendi Sokak’ta çocuğumla yürürken toplu halde saldırdılar. Kaçsaydım muhtemelen bizi ısıracaklardı. Ben taş atar gibi yapınca fırsattan istifade ederek oradan kaçtık.' Karagöz, daha önce CİMER ve belediyeye başvuruda bulunduğunu, gelen yönergeler sonrası köpeklerin toplandığını düşündüğünü ancak sorunun devam ettiğini belirtti.

Bir diğer mahalle sakini Suat Sabuncu ise köpeklerin sayısal yoğunluğuna dikkat çekerek, 'Bir tane, iki tane, beş tane değiller ve sürü halinde geziyorlar. Sokakta çocuklar, kadınlar ve yalnız geçemeyenler var' dedi ve belediyeden köpeklerin toplanmasını istedi.

güvenlik endişesi ve çözüm beklentisi:

Sokak köpeklerinin insanları kovalaması sonucu kişilerin sokağa ya da caddeye düşerek yaralanma, hatta 'çocuklara araba çarpma riski' gibi yeni tehlikelerin ortaya çıktığını kaydeden mahalle sakinleri, belediyenin yeterli müdahaleyi yapmadığını savunuyor.

Vatandaşlar, özellikle Haydar Aliyev Caddesi ve Mehmet Efendi Sokak çevresinde yoğunlaşan gezintilerin durdurulmasını, risk oluşturan hayvanların toplanarak güvenli alanlara alınmasını talep ediyor. Yetkililerden gelecek somut bir adım beklenirken, mahalle halkı kayıtların yetkililere sunulmasını ve düzenli denetim yapılmasını istiyor.

Not: Haberde aktarılan şikayetler mahalle sakinlerinin ifadelerine dayanmaktadır; haber kaynaklarında belediyeden yapılan resmi bir açıklama yer almamaktadır.

BİR İŞYERİNİN KAMERA KAYITLARINDA SAHİL HATTINDA SPOR YAPAN BİR ADAMA BAŞIBOŞ KÖPEĞİN SALDIRDIĞI, ŞAHSIN KENDİNİ KORUMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI.