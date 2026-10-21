Kiremitlik Tepe atlama kuleleri 12 aya uygun şekilde yenileniyor

Erzurum'da atlama tesisi yeni sezona hazırlanıyor

Erzurum Kiremitlik Tepe'deki, Türkiye'nin ilk ve tek kayakla atlama tesisi kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiyor. Başta pistler olmak üzere atlayış rampaları, düşüş pistleri ve tesisin çevresindeki altyapı çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Çalışmalar, küçük rampaların onarımının tamamlanmasının ardından en büyük rampa için son rötuşlarla kasım ayında tamamlanmayı hedefliyor.

yenileme çalışmaları:

Tesisin beton zeminleri, sıcaklık farklarından doğan genleşme ve zemin problemlerinin önüne geçmek amacıyla çelik konstrüksiyon üzerine uygulanan ahşap kaplama sistemiyle değiştirildi. İnrunlar olarak bilinen atlayış rampaları ve alttaki düşüş pistleri baştan aşağı yenilendi. Ayrıca K20 ve K40 olarak anılan altyapı rampalarında da kapsamlı onarım yapıldı; 20'lik ve 40'lık rampaların onarımları tamamlandı.

Tesisin yanındaki otel, Kamp Eğitim Merkezi, Olimpik Hazırlık Merkezi, Sporcu Eğitim Merkezi ve mekanik tesisler de yenilenerek sporcu konaklama ve hazırlık altyapısı güçlendirildi. Bu dokunuşlar, hem antrenman hem de kamp organizasyonları açısından tesisin kapasitesini artırmayı hedefliyor.

125'lik rampa ve yıl boyunca kullanım hedefi:

En büyük atlama rampası olan 125'lik rampanın onarımının yaklaşık 20 gün içinde tamamlanıp kasım ayında sporcuların kullanımına sunulması planlanıyor. Rampalarda yapılan yeniliklerin en önemli parçası, inrun sisteminin kış aylarında buz sistemi, yaz aylarında ise sulama sistemiyle çalışacak şekilde düzenlenmesi oldu. Bu sayede pistler kar yağışına bağlı kalmadan da kayganlaştırılabilecek ve tesis 12 ay boyunca antrenmana açık hale gelecek.

Büyük rampaların hizmete girmesiyle birlikte olimpik seviyedeki sporcuların yurtdışına antrenman için gitme ihtiyacının azalması, altyapı sporcularının ise geçen yıldan beri başlayan küçük rampalardaki çalışmalarla 3-4 yıl içinde büyük rampalara geçiş yapabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, projenin amacını ve ilerleme takvimini şu sözlerle özetledi: 'Beton zeminden ahşap zemine dönüldü. Bu, eksi ve artı sıcaklık farklarından kaynaklı genleşme nedeniyle yapıldı. Artık inşallah bu sorunla karşılaşmadan sporcularımızın 12 ay boyunca kullanabileceği hale geldi.' Çakmur, tesislerdeki diğer yenilikleri ve adaylık süreçlerine katkısını da vurguladı.

Çakmur ayrıca küçük rampalardaki onarımın tamamlandığını, 125'lik rampanın ise '20 gün içerisinde hazır hale getirip kasım ayı içerisinde atlanır durumda sporcularımızın hizmetine sunacağız' ifadeleriyle duyurdu. İnrunlardaki buz ve sulama sistemlerinin yıl boyu kullanım imkânı sağlayacağı, böylece yaz atlamalarının da mümkün olacağı belirtildi.

uluslararası kamplar ve organizasyon hedefleri:

Tesisin uluslararası sporcuların kamp yapabileceği bir merkez haline getirilmesi ve yaz yarışmalarının düzenlenmesi hedefleniyor. Kayak Federasyonu ile yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası federasyonun belirleyeceği kamp dönemlerinin ve yaz organizasyonlarının Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yetkililer, yüksek irtifadaki bu tesisin 2028 Avrupa Kış Oyunları ve 2029 Üniversite Oyunları gibi organizasyonlara katkı sağlayacağını belirtiyor. Yapılan yenilemelerle atlama kulelerinin hem Türkiye hem de Avrupa ölçeğinde nadir bulunan bir değer haline geldiği vurgulanıyor.

Sonuç olarak, Kiremitlik Tepe'deki yenileme çalışmaları sadece fiziki onarım değil, aynı zamanda Erzurum'u yıl boyunca antrenman ve kamp merkezi haline getirmeyi amaçlayan stratejik bir adım olarak öne çıkıyor. Yenilenen tesisler sporcu gelişimini destekleyecek, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma kapasitesini güçlendirecek ve ülke sporuna uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyor.

ERZURUM’DA BULUNAN VE TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK KAYAKLA ATLAMA TESİSİ OLAN ERZURUM ATLAMA KULELERİ’NDE YENİLEME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.