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Kırgızistan kendi uydusunu yörüngeye taşıdı, bağımsız gözlem dönemi başladı

Kırgızistan, SpaceX Falcon 9 ile 1 Ekim 2026'da ilk ulusal uydusunu Vandenberg'den fırlattı; Bişkek'ten yönetilecek, tarım ve çevre izleme imkanı sağlanacak.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:33

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EDİTÖR: İrem Özkan

Kırgızistan kendi uydusunu yörüngeye taşıdı, bağımsız gözlem dönemi başladı

Kırgızistan’ın ilk ulusal uydusu yörüngede:

Kırgızistan, tarihinde bir ilke imza atarak ülkenin ilk ulusal uydusunu ABD merkezli SpaceX şirketinin Falcon 9 taşıyıcı roketiyle uzaya gönderdi. Fırlatma, California eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssünden gerçekleştirildi ve resmi açıklamalara göre bu adım ülkenin uzay tabanlı veri edinme kapasitesinde önemli bir dönüm noktası oluşturuyor.

fırlatma töreni ve devlet temsilcileri:

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Sadır Caparovun ABD'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti kapsamında fırlatma törenine katıldığı belirtildi. Caparov, törende yaptığı konuşmada bu tarihi günü vurgulayarak şunları söyledi: "Çünkü Kırgızistan’ın ilk uydusunu uzaya fırlattığımız gün. Gelecek nesillere Kırgızistan’ın ilk uydusu ne zaman uçmuştu diye sorduklarında 1 Ekim 2026 tarihini hatırlayacakları bir gün. 2,5 yıl önce talimatımla Birleşmiş Arap Emirliklerindeki bir şirketle birlikte uyduyu yapmaya başlamıştık."

kontrol merkezi ve kullanım alanları:

Yapılan açıklamaya göre uydu, Bişkek'te kurulan Kontrol Merkezinden yönetilecek. Cumhurbaşkanı Caparov, uydunun sağlanacak verilerinin; tarım arazileri, buzullar, su kaynakları, ormanlar ve yaylalar gibi doğal varlıkların izlenmesinde kullanılacağını; ayrıca ekosistem değişikliklerinin, yasadışı kaynak kullanımının ve kirlilik kaynaklarının tespitinde yararlı olacağını belirtti.

Caparov, daha önce uydusu olan ülkelerin hizmetlerinden ücret karşılığında yararlandıklarını hatırlatarak, "Artık böyle bir bağımlılık yok. Biz bağımsız olarak kendi topraklarımızı gündüz gece 1,5-2 saat izleyebileceğiz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanının verdiği bilgiye göre Kırgızistan topraklarının toplam yüzölçümü 200 bin kilometrekare ve önümüzdeki 5-10 yıl içinde ülke topraklarının detaylı takibi hedefleniyor.

Resmi metin, uydunun fırlatılmasının Kırgızistan için ekonomik ve çevresel açıdan yeni imkanlar sunacağını; elde edilecek verilerin lojistik güzergahların iyileştirilmesi ve doğal kaynak yönetiminde kullanılacağını vurguluyor. Ülkenin uzay tabanlı bağımsız gözlem kapasitesine geçişi, devlet adına atılmış stratejik bir adım olarak tanımlanıyor.

KIRGIZİSTAN&#039;IN İLK ULUSAL UYDUSU, ABD&#039;Lİ SPACEX ŞİRKETİNE AİT FALCON 9 TAŞIYICI ROKETİYLE UZAYA...

KIRGIZİSTAN'IN İLK ULUSAL UYDUSU, ABD'Lİ SPACEX ŞİRKETİNE AİT FALCON 9 TAŞIYICI ROKETİYLE UZAYA FIRLATILDI.

İrem Özkan

İrem Özkan

 Yapay Zeka & Teknoloji Editörü

Yapay zeka gelişmeleri, mobil uygulamalar, yazılım dünyası ve sosyal medya haberlerinde uzmanlaşmış genç editör.

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