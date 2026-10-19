Kırık cam ve seramikleri mozaikle canlandıran merkez Gaziantep'in vitrinine dönüşüyor

Mozaik atıkları sanatla buluşturuyor:

Gülçin Sökücü (49), Gaziantep'te atık cam ve kırık seramik parçalarını mozaik sanatında kullanarak tekrar değerlendirilebilir aksesuar ve dekoratif eserlere dönüştürüyor. Kurucusu olduğu Jale Tekinalp Yücel Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaklaşık 10 kişilik ekip ile gençlere ve sanatseverlere atölye çalışmaları veriyor.

Sökücü, mozaiğin yalnızca bir el işi olmadığını, aynı zamanda geçmişten günümüze uzanan hikâyeleri anlatan evrensel bir dil olduğunu vurguluyor. "Gaziantep’in vitrininde bu sanatı sergileyelim, şehrimizi, kültürümüzü, sanatımızı ve insanımızı anlatalım düşüncesiyle yola çıktık" diyerek amacını özetliyor.

Zeugma etkisi ve eğitim geçmişi:

Sökücü, mozaikle ilgilenmeye yaklaşık 20 yıl önce Zeugma mozaikleri ile tanıştıktan sonra başladığını aktarıyor. Eski müzedeki çalışmalardan etkilendiğini ve bu sanatın hayatında merkezi bir rol alması gerektiğine karar verdiğini söylüyor. Aldığı eğitimlerin ardından hayalindeki eğitim merkezini kurdu.

Sanatçı, mozaiğin tarihsel açıdan bir "hikâye sanatı" olduğunu belirterek içinde aşkları, törenleri, siyaset ve günlük yaşamı barındırdığını, bu yönüyle mozaikleri "tarihin ilk piksel sanatı" olarak nitelendiriyor.

Eğitim, ileri dönüşüm ve projeler:

Merkezde ağırlıklı olarak gençlerle çalıştıklarını söyleyen Sökücü, meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve güzel sanatlar fakültesi öğrencileriyle düzenli atölye programları yaptıklarını belirtiyor. Hedeflerinin mozaik sanatını genç kuşaklara yaymak ve geleneği modern sanat ortamına taşımak olduğunu ifade ediyor.

Sökücü, mozağin aynı zamanda bir ileri dönüşüm ve terapi yöntemi olduğuna dikkat çekiyor. Kırık seramik ve tabak parçaları ile işlevini yitirmiş malzemeleri bir araya getirerek yeni ürünler ürettiklerini, katılımcıların bu süreçte stres ve yorgunluktan uzaklaştıklarını aktarıyor: "İnsanlar bu sanatı yaptıkları zaman çok rahatladıklarını söylüyorlar. Saatlerce bir masada oturup hangi taşı nereye koyacaklarını düşünürken günün stresinden uzaklaşabiliyorlar." Bu yaklaşımdan ciddi geri dönüşler aldıklarını ekliyor.

Merkez, ayrıca Çingene Kızı mozaiğinin eksik parçalarının Türkiye'ye getirilmesi sürecinde taklit üretiminde rol oynadı. Sökücü, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla bu taklitlerin hazırlanıp Ohio'ya gönderildiğini ve asıllarının ülkeye gelmesine katkı sağlandığını belirtiyor.

Yaz dönemlerinde farklı üniversitelerden güzel sanatlar fakültesi öğrencilerini ağırladıklarını söyleyen Sökücü, merkezini "Türkiye'nin en büyük mozaik eğitim merkezi" olarak tanımlıyor ve dünyanın ilk beş mozaik eğitim merkezi arasında yer aldığını ifade ediyor. Ayrıca gastro mozaik gibi özgün çalışmalarla festivallerde eserlerini sergiliyor, Gaziantep'in gastronomi kimliğinin ziyaretçi ilgisini artırdığını vurguluyor.

Sonuç olarak Sökücü ve ekibi, kültürel mirası korumanın yanı sıra atık malzemeleri değerlendirerek sürdürülebilir üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor; mozaik sanatını hem estetik hem de sosyal dönüşüm aracı olarak konumlandırıyor.

GAZİANTEP'TE 49 YAŞINDAKİ GÜLÇİN SÖKÜCÜ, ATIK CAM VE KIRIK SERAMİK PARÇALARINI MOZAİK SANATIYLA BULUŞTURUP TEKRAR KULLANILABİLİR AKSESUARLAR VE EŞYALAR HALİNE GETİRİYOR.