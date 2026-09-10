Yenipazar’da okul içi eğitim alanları özel ihtiyaçlara göre yenileniyor

özel eğitim sınıfları hedefleri:

Yenipazar Merkez İlkokulu bünyesinde başlatılan düzenleme çalışmaları, özel öğrencilerin güvenli ve erişilebilir eğitim ortamlarına kavuşmasını amaçlıyor. Projede, sınıf düzenlemelerinin öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilmesi, eğitim materyallerinin ve sınıf altyapısının uygun hale getirilmesi planlanıyor. Okul yönetimi çalışmaların öğrencilerin gelişimini destekleyecek şekilde yürütülmesine dikkat ediyor.

kütüphane ve okuma kültürünün güçlendirilmesi:

Tüm öğrencilerin kitapla daha sık buluşmasını sağlamak üzere yeni bir kütüphane alanı oluşturuluyor. Oluşturulacak alanın, farklı yaş gruplarına ve okuma alışkanlıklarına hitap edecek şekilde düzenlenmesi, öğrencilerin araştırma ve okuma alışkanlıklarını desteklemesi hedefleniyor. Kütüphane çalışmaları kapsamında mekan düzenlemeleri ve kullanım kolaylığı ön planda tutuluyor.

denetim ve süreç:

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, Merkez İlkokulu'nu ziyaret ederek özel eğitim sınıfları ve kütüphane alanındaki hazırlıkları yerinde inceledi. Akyol, okul yönetimi ve görevli personelden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı ve yapılması gereken düzenlemelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Okulda yürütülen düzenleme ve hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdüğü belirtildi.

Başlatılan yenileme çalışmalarıyla amaç, hem özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun eğitim sunmak hem de tüm öğrenciler için nitelikli bir öğrenme ortamı oluşturmak. Süreç ilerledikçe okul yönetimi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle adımların planlandığı şekilde tamamlanacağı ifade ediliyor.

YENİPAZAR MERKEZ İLKOKULU’NDA ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ÖZEL EĞİTİM SINIFLARI İLE TÜM ÖĞRENCİLERİN KİTAPLA BULUŞABİLECEĞİ YENİ KÜTÜPHANE ALANININ OLUŞTURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.