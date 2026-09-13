Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Kırıkkale yeni döneme hazırlanıyor: Engin Çalışır ile yollar ayrıldı

TFF 3. Lig ekiplerinden Kırıkkale FK, teknik direktör Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı; kulüp yapılan emeğe teşekkür etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kırıkkale yeni döneme hazırlanıyor: Engin Çalışır ile yollar ayrıldı

kulüpten açıklama:

Kırıkkale Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'de mücadele eden kadronun teknik direktörü Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını duyurdu.

ayrılığın dile getirilişi:

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Takımımızın başında bulunduğu süre içerisinde göstermiş olduğu çaba ve verdiği emeklerden dolayı Sayın Engin Çalışır’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarı ve esenlikler dileriz' ifadelerine yer verildi.

takımın konumu:

Kırıkkale FK, TFF 3. Lig'deki çalışmalarına devam edecek.

TFF 3. LİG&#039;DE MÜCADELE EDEN KIRIKKALE FK, TEKNİK DİREKTÖR ENGİN ÇALIŞIR İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK...

TFF 3. LİG'DE MÜCADELE EDEN KIRIKKALE FK, TEKNİK DİREKTÖR ENGİN ÇALIŞIR İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çayırova'ya sporun yeni merkezi: 3 bin 500 kişilik FIBA onaylı kompleks
images

Nurbade Büber Tiran'da çifte madalyayla Manisa'yı gururlandırdı
images

Derbi öncesi taraftar kavgaları güvenlik önlemlerini artırdı
images

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe Gaziantep'e hareket ediyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun sağlık altyapısını genişletti: 1.458 yataklı şehir hastanesi açıldı

Sinop'ta ders zili öncesi okul çevrelerinde güvenlik önlemleri yoğunlaştırıldı

Tarsus'ta aile trajedisi: Sahil Güvenlik uzman çavuş eşini öldürüp yaşamına son verdi

Araban sarımsağında tohumda dönüşüm: zambak anaçla üretimde yeni dönem

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı