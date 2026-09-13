Kırıkkale yeni döneme hazırlanıyor: Engin Çalışır ile yollar ayrıldı

kulüpten açıklama:

Kırıkkale Futbol Kulübü, TFF 3. Lig'de mücadele eden kadronun teknik direktörü Engin Çalışır ile karşılıklı anlaşma sonucu yollarını ayırdığını duyurdu.

ayrılığın dile getirilişi:

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Takımımızın başında bulunduğu süre içerisinde göstermiş olduğu çaba ve verdiği emeklerden dolayı Sayın Engin Çalışır’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarı ve esenlikler dileriz' ifadelerine yer verildi.

takımın konumu:

Kırıkkale FK, TFF 3. Lig'deki çalışmalarına devam edecek.

TFF 3. LİG'DE MÜCADELE EDEN KIRIKKALE FK, TEKNİK DİREKTÖR ENGİN ÇALIŞIR İLE KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARINI AYIRDI.