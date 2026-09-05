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Kırıkkale'de drone destekli operasyonla düüğün magandalarına müdahale: 8 gözaltı

Kırıkkale'de jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı; adreslerde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:20

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 10:34

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kırıkkale'de drone destekli operasyonla düüğün magandalarına müdahale: 8 gözaltı

Kırıkkale'de drone destekli operasyonla düğün magandalarına müdahale: 8 gözaltı

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde havaya ateş edilmesinin önlenmesi ve olaylara karışan kişilerin tespit edilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada, düğünlerde silahla ateş açarak güvenliği tehlikeye düşürdükleri belirlenen şahıslar hakkında işlem yapıldı.

Şüpheliler ve operasyonun kapsamı:

Operasyon kapsamında A.Y. (57), B.Y. (48), İ.Y. (55), Y.Ö. (25), C.G. (55), Ü.K. (51), N.K. (66) ve M.G. (37) olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, Keskin ilçesinde 5, Merkez ilçede 3 olmak üzere toplam 8 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Ele geçen silah ve mühimmat:

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Kayıtlara geçen buluntular arasında 10 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 14 tabanca şarjörü ve 380 tabanca fişeği bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı ayrıca düğünlerde silahla ateş edilmesinin engellenmesi amacıyla dron destekli denetimler gerçekleştiriyor. Havadaki kontrollerde kaydedilen görüntüler üzerinden silahla ateş eden kişilerin tespitine yönelik incelemeler devam ediyor.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, DÜĞÜNLERDE SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA DRON...

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, DÜĞÜNLERDE SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEK AMACIYLA DRON DESTEKLİ DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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