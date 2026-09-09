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Kırıkkale’de iki park mahalle yaşamına kazandırıldı

Muhtarlık Parkı ile yenilenen Şehit Er Ramazan Bekar Parkı törenle açıldı; oyun grupları, spor aletleri ve peyzajla mahalle yaşamı canlandırıldı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale’de iki park mahalle yaşamına kazandırıldı

Kırıkkale’de iki park vatandaşların kullanımına sunuldu

Kırıkkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Bahçelievler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Muhtarlık Parkı ile karşısındaki yenileme çalışması tamamlanan Şehit Er Ramazan Bekar Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Her iki parkta da çocuk oyun grupları, spor aletleri, oturma alanları ve yürüyüş yolları kazandırılarak mahalleye yeni sosyal kullanım alanları eklendi.

yapılan düzenlemeler:

Park çalışmalarında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları ile yeşil alanlar artırıldı. Yaya ve yürüyüş yolları ile oturma ve dinlenme noktaları planlanırken, çocukların güvenli şekilde vakit geçirebileceği oyun grupları ve spor alanları öne çıkarıldı. Bu düzenlemeler mahalle sakinlerinin günlük kullanımını kolaylaştıracak şekilde tasarlandı.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış törenine Belediye Başkanı Ahmet Önal, belediye başkan yardımcıları, Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Behsat Kürkçü, il genel ve belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Önal, çocuklarla birlikte kurdele keserek belediyenin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaları sürdürdüğünü ve kent genelindeki yeşil alanların yenilenmesine devam edileceğini vurguladı.

Tören sırasında ayrıca Şehit Er Ramazan Bekar’ın ailesine Türk Bayrağı, plaket ve şehidin fotoğrafı takdim edildi. Açılışla birlikte mahalle sakinleri için hem güvenli hem de nitelikli sosyal kullanım alanları oluşturulmuş oldu.

KIRIKKALE&#039;DE YAPIMI TAMAMLANAN MUHTARLIK PARKI İLE YENİLENEN ŞEHİT ER RAMAZAN BEKAR PARKI...

KIRIKKALE'DE YAPIMI TAMAMLANAN MUHTARLIK PARKI İLE YENİLENEN ŞEHİT ER RAMAZAN BEKAR PARKI, DÜZENLENEN TÖRENLE VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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