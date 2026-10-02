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Kırsal hat kısaldı: Honaz Sapaca ile Bozkurt Çambaşı arasındaki 9 km'lik bağlantı tamamlandı

Denizli Büyükşehir, Honaz Sapaca ile Bozkurt Çambaşı arasındaki 9 km'lik yolu 6 metreden 9 metreye genişletip asfaltlayarak ulaşımı kısalttı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsal hat kısaldı: Honaz Sapaca ile Bozkurt Çambaşı arasındaki 9 km'lik bağlantı tamamlandı

Çalışmanın kapsamı:

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle Honaz ilçesi Sapaca Mahallesi ile Bozkurt ilçesi Çambaşı Mahallesi arasındaki 9 kilometrelik yol çalışmasını tamamladı. Proje kapsamında yolun genişliği 6 metreden 9 metreye çıkarıldı ve üzerine asfalt serimi yapıldı. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu talimatıyla yürütülen çalışmalar yaklaşık 20 gün içinde tamamlanarak hizmete alındı.

Yerel etkiler ve ulaşım kolaylığı:

Daha önce Sapaca'dan Çambaşı'na ulaşmak isteyenlerin Kaklık Mahallesi'ne inip 22 kilometrelik Ankara yolu güzergahını kullanması gerekiyordu. Yeni güzergah, bu ihtiyacı ortadan kaldırarak mesafeyi kısalttı ve hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağladı. Yolun asfaltlanması, taşıt geçiş güvenliğini ve konforunu artırırken bölge tarımsal faaliyetleri ve günlük yaşam için de pratik bir alternatif oluşturdu.

Muhtarların değerlendirmesi:

Çambaşı Mahallesi Muhtarı Mustafa İnkaya, yolun 1992-1993 yıllarında stabilize olarak açıldığını, uzun süre yeterli bakım yapılmadığını ve tozlu bir yapıda kaldığını belirterek çalışmadan memnuniyetini dile getirdi. İnkaya, Büyükşehir’e ve başkana teşekkür ederek yolun mahalleler için önemli bir değer kazandırdığını söyledi ve 'Bizi dinledi ve sözünü tuttu' ifadelerini kullandı.

Sapaca Mahallesi Muhtarı Reşat Taş ise yolun daha geniş ve asfaltlı hale gelmesinin araç geçişlerini kolaylaştırdığını, Bozkurt bağlantısının artık daha kısa ve ekonomik olduğunu belirtti. Taş, yapılan yatırımın bölge halkı açısından büyük kolaylık sağladığını vurguladı.

Yolun tamamlanması, Sapaca ve Çambaşı mahalleleriyle birlikte Honaz ve Bozkurt ilçeleri arasındaki ilişkileri güçlendirirken; ulaşımın daha güvenli, hızlı ve ekonomik hale gelmesi bölge sakinleri tarafından olumlu karşılandı. Vatandaşlar, çalışmalar için Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu ve ekibine teşekkür etti.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL KESİMDEKİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME VİZYONU...

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL KESİMDEKİ ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME VİZYONU DOĞRULTUSUNDA, HONAZ’IN SAPACA MAHALLESİ İLE BOZKURT’UN ÇAMBAŞI MAHALLESİ’Nİ BULUŞTURAN 9 KİLOMETRELİK YOL ÇALIŞMASINI TAMAMLADI. YILLARDIR SÜREN TOZ VE ÇİLELİ ULAŞIM MAZİDE KALIRKEN; VATANDAŞLAR BU ALTERNATİF GÜZERGAH SAYESİNDE ZAMANDAN VE YAKITTAN TASARRUF SAĞLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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