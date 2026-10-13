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kırsal mezarlıklara 500 yıllık alanda kapsamlı bakım ve tel örgü çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Maldan, Karahüseyinli ve Süngüllü mezarlıklarında 500 yıllık alanda temizlik, onarım ve tel örgü ile kapsamlı bakım başlattı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 11:49

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EDİTÖR: Hazal Tunç

kırsal mezarlıklara 500 yıllık alanda kapsamlı bakım ve tel örgü çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi kırsal mezarlıklarda düzenli bakım yapıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki mezarlıkların korunması ve bakımlı hale getirilmesi amacıyla sürdürdüğü çalışmaları hızlandırdı. 2026 yılında il genelinde 101 mahallede toplam 36 bin 505 metre tel çit çalışması yürüten ekipler, Yunusemre ilçesindeki Maldan, Karahüseyinli ve Süngüllü mahallelerinin ortak kullandığı mezarlıklarda temizlik, onarım ve tel örgü uygulamalarına başladı.

çalışmanın kapsamı:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu mezarlıklarda öncelikle alan temizliği ve bakım-onarım işlerini gerçekleştiriyor. Eski ve yıkık duvarların oluşturduğu güvenlik açıklarını gidermek için tel örgü uygulaması hayata geçiriliyor; bu sayede yabani hayvanların mezarlık alanına girerek tahribat yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında ayrıca kuruyan ağaçların kesimi ve mezarlık çevresinde fiziksel düzenlemeler de yapılıyor.

muhtarların gözlemleri ve yetkililerden açıklama:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Yaşar Selcan, kırsal mahalle mezarlıklarının daha temiz, bakımlı ve korunaklı hale getirilmesi yönünde ekiplerin program dahilinde çalıştığını belirtti. Selcan, 'Bu kapsamda Yunusemre ilçesi Maldan Mahallesi ile Karahüseyinli ve Süngüllü mahallelerinin ortak kullanımındaki mezarlıklarda temizlik, tel örgü ve bakım-onarım çalışmalarına ekiplerimiz tarafından başlandı' ifadelerini kullandı ve Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun talimatları doğrultusunda il genelindeki tüm mezarlıklarda çalışmaların süreceğini vurguladı.

Maldan Mahalle Muhtarı İsa Keskin, mezarlığın uzun yıllardır bakımsız kaldığını ve bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmadığını söyleyerek, 'Burası çok eski bir mezarlık. Mezarlık duvarlarının yüzde 90'ı yıkılmış durumdaydı. Şu anda mezarlığın tamamında bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Karahüseyinli Mahalle Muhtarı Müştak Kamavi ise Karahüseyinli ve Süngüllü mahallelerinin ortak kullandığı mezarlığın geçmişinin yaklaşık 500 yıl öncesine dayandığını belirterek, 'Burada bugüne kadar kapsamlı bir çalışma yapılmamıştı. Mezarlığın yabani hayvanlardan korunması amacıyla tel örgü çalışması yapılırken, kuruyan ağaçların kesimi de gerçekleştiriliyor. Burada ilk defa bu kadar kapsamlı bir çalışma yapılıyor' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki mezarlıklarda temizlik, bakım, onarım ve koruma çalışmalarını program dahilinde sürdürecek ve benzer uygulamalar diğer kırsal mahallelerde de adım adım hayata geçirilecek.

EKİPLER, YUNUSEMRE İLÇESİNDE MALDAN, KARAHÜSEYİNLİ VE SÜNGÜLLÜ MAHALLELERİNİN KULLANDIĞI...

EKİPLER, YUNUSEMRE İLÇESİNDE MALDAN, KARAHÜSEYİNLİ VE SÜNGÜLLÜ MAHALLELERİNİN KULLANDIĞI MEZARLIKLARDA DA BAKIM, ONARIM VE TEL ÖRGÜ ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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