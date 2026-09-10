Kırsal üretime nefes: Mersin'de 7 yılda 10 bin 500 küçükbaş desteği

Mersin'de hayvancılık destek programı büyüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen 'Hadi Gel Köyümüze Destek Verelim' projesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin üretim kapasitesini artırmak amacıyla 7. yılında da devam ediyor. Proje kapsamında yıl sonuna kadar sağlanacak desteklerle, kırsalda hayvansal üretimin sürdürülebilirliği hedefleniyor.

Projenin kapsamı ve hedefleri:

Program her yıl 60 yetiştiriciye küçükbaş hayvan desteği sunarken, 7. yılın tamamlanmasıyla birlikte toplam 420 yetiştiriciye ulaşılacak. Bu çerçevede bugüne kadar dağıtılan küçükbaş hayvan sayısı 10 bin 500e varırken, üreticilere sağlanacak yem desteği de toplam 1.680 ton olarak planlandı. Belediye, yerel üretimin artması ve kırsalda yaşamın devamlılığının sağlanmasını amaçlıyor.

Uygulama adımları ve veteriner desteği:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Dr. Dilek Tüney Bebek projeyle ilgili uygulama detaylarını aktardı. Bebek, belediyenin her yıl 60 yetiştiriciye toplam 1.500 adet küçükbaş hayvan dağıttığını, bu yılki 7. dönemle birlikte 420 yetiştiriciye ulaşılacağını belirtti. Hayvanların dağıtımı öncesinde tırnak bakımı, kırkımları ve boylamaları yapılmakta; sağlık kontrolleri ve aşı işlemleri ise veteriner hekim gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Projede her yetiştiriciye 24 dişi ve 1 erkek koyun veya keçi verilmekte olup, öncelik 25-45 yaş aralığında ve kırsalda ikamet eden, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara tanınmaktadır. Belediyenin bu yaklaşımı, kırsalda yaşayanların üretim kapasitelerini artırmayı ve kırsaldaki yaşamın sürdürülmesini desteklemeyi hedefliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, hem hayvansal hem bitkisel üretimde kırsalda yaşayan vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini vurguluyor ve projenin bölge ekonomisine katkısının uzun vadede artmasının amaçlandığını ifade ediyorlar.

MERSİN’DE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEK VE HAYVANCILIKLA UĞRAŞAN YETİŞTİRİCİLERİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ ARTIRMAK AMACIYLA SÜRDÜRÜLEN ‘HADİ GEL KÖYÜMÜZE DESTEK VERELİM’ PROJESİ 7. YILINA ULAŞTI. PROJE KAPSAMINDA YIL SONUNA KADAR 420 YETİŞTİRİCİYE TOPLAM 10 BİN 500 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN İLE BİN 680 TON YEM DESTEĞİ SAĞLANMIŞ OLACAK.