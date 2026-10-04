Kırsalda konfor ve güven: Melikgazi sıcak asfaltla yolları yeniliyor

Melikgazi'de sıcak asfalt çalışmaları:

Melikgazi Belediyesi, ilçede ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlattığı sıcak asfalt hamlesini sürdürüyor. İlçe merkezindeki yoğun programın yanı sıra kırsal mahallelere yönelik yatırımlar da eş zamanlı ilerletiliyor. Yapılan işler, sürüş güvenliği ve yol dayanıklılığını artırmayı hedefliyor.

çalışmanın kapsamı:

Bağpınar Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda yaklaşık 2 bin 500 ton sıcak asfalt kullanılarak, 2 kilometreye yakın yol serimi gerçekleştiriliyor. Doğalgaz ve altyapı çalışmaları tamamlanan bölgede asfalt serimine geçildi; yolun büyük kısmı tamamlandı. Bölgenin dar sokak yapısı nedeniyle ekipler, küçük asfalt finişeriyle işlemi hassasiyetle yürütüyor.

Sıcak asfalt uygulamasıyla yolların hem konforlu hem de uzun ömürlü hâle getirileceği, deformasyon ve aşınmanın azaltılacağı belirtiliyor. Belediye, çalışmaları kış öncesine yetiştirmek için ritmi artırdı ve acil ihtiyaç olan noktalarda yenileme ve yeni yol yapımına öncelik veriyor.

filo ve hizmet yaklaşımı:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu yapılan yatırımları değerlendirirken, son yedi yılda filoya katılan 193 iş makinesi ve araç sayesinde hizmetlerin daha seri ve nitelikli sunulduğunu vurguladı. Başkan, ekiplerin kırsal mahallelerde ömrünü tamamlamış yolları yenilediğini, ihtiyaç olan yerlere yeni yol yapıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye yetkilileri, ilçe genelindeki yol yapım ve yenileme çalışmalarının belirlenen plan ve program doğrultusunda süreceğini, hizmetlerin etap etap yaygınlaştırılarak vatandaşların kullanımına sunulacağını açıkladı. Yapılan çalışmaların, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımını kolaylaştırması ve yaşam kalitesini yükseltmesi bekleniyor.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEDE ULAŞIMI DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRMEK VE KIRSAL ALANLARDAKİ YOL KALİTESİNİ DAHA DA ARTIRMAK AMACIYLA BAŞLATTIĞI SICAK ASFALT ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.