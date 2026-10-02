Kırsalda mezarlıklara çağdaş dokunuş: Kocasinan'da bakım ve vefa çalışmaları

Kocasinan Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki mezarlıkları baştan aşağı yenileyerek daha modern, estetik ve bakımlı alanlar oluşturuyor. Yapılan çalışmalar, mezarlıkların yalnızca fiziksel olarak düzenlenmesi değil; toplumun geçmişiyle kurduğu bağın korunması ve ziyaretlerin daha saygılı koşullarda gerçekleşmesini sağlamaya yönelik bir hizmet anlayışının parçası olarak yürütülüyor.

Kapsam ve uygulama:

Ekipler öncelikle mezarlıkların genel temizliğini, bakım ve onarım ihtiyaçlarını tespit ediyor; ardından çevre düzenlemesi ve altyapı iyileştirmelerini hayata geçiriyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen uygulamalar arasında mezarlık yollarının düzenlenmesi, çevre temizliği, çim ve yeşil alan düzenlemeleri ile gerekli onarım işlerinin giderilmesi yer alıyor. Yenileme çalışmalarının örnekleri arasında Çevril, Mollahacı, Obruk ve Saraycık mezarlıkları bulunuyor.

Hedef ve belediyecilik anlayışı:

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmaları değerlendirirken mezarlıkların toplumun hafızasında ve manevi hayatında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar'ın ifadesiyle Kocasinan’ımızın her köşesinde hizmet, her adımında vefa var. Bu anlayışla kırsal ve merkez mahalle ayrımı gözetmeksizin vatandaşların talepleri önceliklendirilerek, ihtiyaç duyulan noktalarda hızlı müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Belediye yetkilileri, sadece bugüne yönelik düzenlemelerin yapılmadığını, yapılan işlerin gelecek yıllarda da sürdürülebilir bakım sağlayacak şekilde planlandığını belirtiyor. Bu yaklaşım, mezarlıklarda oluşturulan düzenli ve bakımlı alanların hem ziyaretçi konforunu artırmasını hem de alanların uzun vadede korunmasını amaçlıyor.

Çalışmalar sırasında ekiplerin yürüttüğü faaliyetler arasında çevre düzenlemesi, genel temizlik, bakım-onarım ve gerekli görülen alanlarda yeniden düzenleme bulunuyor. Uygulamalar, mezarlıkların genel görünümünü iyileştirirken ziyaretçilerin daha düzenli ve nezih bir ortamda yakınlarını anmalarına imkân tanıyor.

Başkan Çolakbayrakdar ayrıca, ilçenin en uzak noktasında yaşayan hemşehrilerin taleplerinin de merkezdekiler kadar önemsendiğini vurguladı ve emeği geçen personele teşekkür etti. Belediye yetkilileri, mezarlık bakımından yol ve çevre düzenlemelerine, sosyal hizmetlerden diğer belediyecilik çalışmalarına kadar hizmetlerini kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

Yenileme ve bakım çalışmalarının hem fiziksel iyileştirme hem de toplumsal hafızaya saygı gösterme amacı taşıdığı belirtiliyor; Kocasinan Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerdeki mezarlıkları düzenli, temiz ve ziyaretçi odaklı alanlar haline getirmeye devam edecek.

MEZARLIKLARIN TOPLUMUN GEÇMİŞİYLE BAĞ KURDUĞU, HATIRALARI YAŞATTIĞI VE BÜYÜKLERİNE DUYDUĞU VEFAYI GÖSTERDİĞİ ÖZEL MEKÂNLAR OLDUĞUNU İFADE EDEN KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR, "KOCASİNAN’IMIZIN HER KÖŞESİNDE HİZMET, HER ADIMINDA VEFA VAR" DEDİ.