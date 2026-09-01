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Kırşehir FK transfer arayışını sürdürüyor, sezona galibiyet hedefiyle giriyor

Kırşehir FK hazırlıklarını tamamladı; birkaç mevki için transfer arayışını sürdürüyor. Sezonu Yozgat deplasmanında galibiyetle açmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 13:09

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kırşehir FK transfer arayışını sürdürüyor, sezona galibiyet hedefiyle giriyor

Kırşehir FK hazırlık dönemini tamamladı:

Kırşehir Futbol Kulübü, yeni sezon öncesi taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalarını tamamlayarak lige hazırlanma sürecini sonlandırdı. Yeşil-beyazlı ekip, hazırlık maçlarının yanı sıra saha içi organizasyon ve fiziksel dayanıklılığı artırmaya yönelik yoğun bir program uyguladı.

Hazırlıkların içeriği ve yönetimin değerlendirmesi:

Teknik ekip, maç ritmini yakalamak için taktik prova ve kondisyon antrenmanlarına ağırlık verdi. Kulüp Başkanı Çağatay Han Torun, sezon öncesi yapılan çalışmaları değerlendirirken takımda birkaç eksik mevki bulunduğunu ve bu yüzden transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başkan Torun şu ifadeleri kullandı: 'Çalışmalarımız devam ediyor. Birkaç mevkide eksik oyuncularımız var. Transfer sezonu bitinceye kadar eksiklerimizi tamamlamaya çalışacağız. Takımımız hazırlık maçları ve kondisyon ağırlıklı bir çalışma dönemi geçirdi'.

Transfer planı ve beklentiler:

Çağatay Han Torun, kulübün Kırşehir'i profesyonel liglerde en iyi şekilde temsil etme hedefinde olduğunu, yapıyı kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmeyi amaçladıklarını vurguladı. Torun, şehirden daha fazla destek beklediklerini söyledi ve kulübün finansman konusunda sıkıntılar yaşadığını dile getirdi: 'Kırşehir’den destek talep ediyoruz. Ancak vali ve belediye başkanımız dışında çok fazla destek bulamadık. Rakiplerimizi düşündüğümüzde daha büyük desteklere ihtiyacımız var. Kendi imkanlarımızla takımımızı bulunduğu konumda tutmaya çalışıyoruz'.

TFF 3. Lig 3. grup'ta mücadele edecek olan Kırşehir FK, yeni sezonun ilk maçında Yozgat deplasmanında sahaya çıkacak. Yeşil-beyazlılar, sezona galibiyetle başlamak ve ligde iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

ÇAĞATAY HAN TORUN KULÜP BAŞKANI

ÇAĞATAY HAN TORUN KULÜP BAŞKANI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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