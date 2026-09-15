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kırtasiye alışverişlerinde velilere güvenlik ve bilgi uyarısı

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim yılı öncesi kırtasiye alışverişlerinde üretici-ithalatçı bilgisi, kullanım talimatı, yaş uyarıları ve fiş kontrolü yapılmasını önerdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

kırtasiye alışverişlerinde velilere güvenlik ve bilgi uyarısı

Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye alışverişi uyarısı:

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde velileri kırtasiye alışverişlerinde dikkatli olmaya çağırdı. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çocukların sağlığı ve güvenliği açısından alışverişlerin güvenilir satış noktalarından yapılmasının önemine vurgu yaptı.

nelere dikkat edilmeli:

Açıklamada ürün seçiminde öncelikle üretici-ithalatçı bilgileri, kullanım talimatı ve yaş uyarıları gibi bilgilerin kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca ürünlerde bulunması gereken işaretlerin eksiksiz olmasına dikkat edilmesi, alışveriş sırasında belge ve fiş alınmasının önem taşıdığı kaydedildi. Bakanlık, kaynağı ve bilgileri belli olmayan, şüpheli ürünlerden uzak durulmasını özellikle önerdi.

denetimler ve tüketici bilinci:

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Bakanlık, açıklamada velilere güvenli ve bilinçli alışveriş çağrısında bulunurken, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılı için başarı dileklerini iletti. Bakanlık ayrıca güvenli ürün ile bilinçli tüketici buluşmasının önemini vurguladı.

Veliler için pratik bir hatırlatma olarak; alışveriş yaparken ürün etiketlerini okumak, fatura veya fiş almak ve şüpheli görülen ürünleri tercih etmemek uygulaması hem güvenliği artırır hem de tüketici haklarının korunmasını sağlar.

TİCARET BAKANLIĞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ...

TİCARET BAKANLIĞI SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE YAPILACAK KIRTASİYE ALIŞVERİŞİNE İLİŞKİN UYARILARDA BULUNDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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